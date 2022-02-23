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Fenerbahçe'de Kim Min-Jae seferberliği! Slavia Prag maçı öncesi...

#Fenerbahçe#Slavia Prag#Kim Min-Jae
Fenerbahçede Kim Min-Jae seferberliği Slavia Prag maçı öncesi...

Fenerbahçe'de yarınki Slavia Prag rövanşı öncesinde sakatlıktan çıkan oyuncular için seferberlik ilan edildi. Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci büyük ihtimalle kadroda olacak. Kim Min Jae’nin yetiştirilmesi için de büyük çaba sarf ediliyor.

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Fenerbahçe , Konferans Ligi Play-Off’unda yarın Slavia Prag ile 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşını deplasmanda oynayacak. Sarı-Lacivertliler’de Rossi ve Crespo, UEFA kadrosunda yer almadığı için görev yapamayacak. Miha Zajc da sarı kart cezalısı durumunda. Bu oyuncuların yokluğunda, sakatlıktan yeni çıkan isimlerin durumu kritik önemde. Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci, takımla çalışmalara başladı. Bu ikilinin yarınki mücadelede kadroda olmalarına kesin gözüyle bakılıyor. Oynayıp oynamayacağı soru işareti olan Kim Min-jae için sağlık ekibi seferber oldu.

Kim yetişmezse Tisserand

İsmail Kartal, Güney Koreli savunmacının durumuyla ilgili sık sık bilgi alıyor. Fanatik'in haberine göre şu anki plan, 25 yaşındaki stoperi Prag’a götürmek. Bugün maçın oynanacağı Eden Arena’da yapılacak son antrenmanda Minjae Kim’le ilgili son kararı vermek. Yıldız futbolcunun maça yetişmemesi durumunda stoperde Attila Szalai’nin yanında Marcel Tisserand’ın oynaması bekleniyor.

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#Fenerbahçe#Slavia Prag#Kim Min-Jae

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