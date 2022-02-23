Son Dakika: Fenerbahçe, Slavia Prag'ı şaşırtmalı! Rakip yetkili Ferdi Kadıoğlu hayranı çıktı...

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UEFA Konferans Ligi’nde yarın 3-2’nin rövanşında Slavia Prag’a konuk olacak Fenerbahçe, Çekya’dan turla dönmenin planlarını yapıyor. Deplasman golü kuralı kalktığı için Kanarya’nın tek farklı galibiyetinde maç uzayacak. Fenerbahçe’nin işi uzatmalara bırakmadan turu geçebilmesi için 2 farklı kazanması şart. Her türlü galibiyet ve beraberlik ise slavia Prag’a turu getirecek.

Peki Kadıköy’de 3-2’lik galibiyete kendileri de şaşıran Prag ekibini devirmek için Fenerbahçe’nin ne yapması gerekiyor? Prag Fenerbahçeliler Derneği’nden destek alarak yarınki maç öncesi rakibi masaya yatırdık.

KAPANIRSA iŞiMiZ ZOR

Slavia Prag evinde daha tehlikeli. Bu sezon Avrupa’da evindeki 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve hiç yenilmedi.

Çekya ekibi evinde baskılı bir futbolu benimsiyor. Avrupa maçlarında ise rakibe göre taktik değişiklikler yapabiliyor.

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Rakibin ilk maçtaki avantajını korumak için kapanması durumunda bu durum Fenerbahçe’nin işini zorlaştıracak.

KOLAR ŞANS BULABiLiR

Sarı lacivertlilerin şansını devam ettirebilmesi için rakibi şaşırtacak bir hamleyle çıkması gerek.

Slavia’da iç sahada dikkat edilmesi gereken oyuncular Alexander Bah, Peter Olayinka, Ondrej Lingr.

Son lig maçında kalede uzun süre sonra sakatlıktan dönen Kolar oynadı. Yarın sahada olup olmayacağı belirsiz.

SLAViA’NIN YETKiLiSi FERDi HAYRANI ÇIKTI

Çekya’da Süper Lig maçlarının naklen yayınlanması nedeniyle Slavia Prag’ın, F.Bahçe’nin nasıl oynadığını iyi bildiği ifade edilirken rakip takımın üst düzey bir yetkilisinin Ferdi Kadıoğlu hayranı olduğu ortaya çıktı. Hatta bu kişinin tanıdığı Türkler’den imzalı Ferdi forması istediği, Prag’a gelen formanın maç günü statta imzalatılacağı öğrenildi.