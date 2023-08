Fenerbahçe'de kale İrfan Can Eğribayat'a emanet! Taraftar istedi...

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Konferans Ligi’ndeki 3-0’lık Maribor zaferinin ardından gözünü Süper Lig’de pazartesi günü oynanacak Samsunspor karşılaşmasına çevirirken, bu zorlu deplasmanda kaleyi kimin koruyacağı da merak konusu oldu.

Son iki sezondur süren formsuzluğu nedeniyle zaman zaman taraftarların da tepkisini çeken Altay Bayındır’ın yerine teknik direktör İsmail Kartal’ın Maribor deplasmanında kaleyi teslim ettiği İrfan Can Eğribayat’ın performansı tam not aldı. Geçen sezon da Altay’ın ameliyat olmasından sonra da kaleyi devralan İrfan Can yeniden ilk 11 için yeşil ışık yaktı.

Maribor karşılaşmasında skor 1-0 Fenerbahçe zehirlenen Yakupoviç'in kullandığı penaltıyı kurtaran 25 yaşındaki kaleci, ayrıca 60. dakikada Milec'in şutuna nefis uzanarak sol eliyle dışarı tokatladı, 69'da ise Lausic'in sol çaprazdan kaleye çektiği şutu harika refleksle kurtardı.

Böylece takımının skor üstünlüğünü kaybetmesine izin vermeyen Eğribayat sosyal medyayı da salladı. Taraftarlar Samsunspor maçında da kaleyi İrfan Can Eğribayat’ın korumasını isterken, Kartal’ın da deplasmandaki bu mücadelede eldivenleri, form durumlarını dikkate alarak İrfan Can’a vermesi bekleniyor.