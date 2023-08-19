×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de kale İrfan Can Eğribayat'a emanet! Taraftar istedi...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#İrfan Can Eğribayat#Altay Bayındır
Fenerbahçede kale İrfan Can Eğribayata emanet Taraftar istedi...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 07:00

UEFA Konferans Ligi’ndeki mücadelede Kanarya 1-0 öndeyken penaltı kurtaran ve iki kritik şutta gol izni vermeyen İrfan Can Eğribayat, pazartesi günkü Samsunspor deplasmanı için yeşil ışık yaktı. Teknik direktör İsmail Kartal’ın bu maçta kaleyi 25 yaşındaki eldivene teslim etmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Konferans Ligi’ndeki 3-0’lık Maribor zaferinin ardından gözünü Süper Lig’de pazartesi günü oynanacak Samsunspor karşılaşmasına çevirirken, bu zorlu deplasmanda kaleyi kimin koruyacağı da merak konusu oldu.

11 İÇİN YEŞİK IŞIK YAKTI

Son iki sezondur süren formsuzluğu nedeniyle zaman zaman taraftarların da tepkisini çeken Altay Bayındır’ın yerine teknik direktör İsmail Kartal’ın Maribor deplasmanında kaleyi teslim ettiği İrfan Can Eğribayat’ın performansı tam not aldı. Geçen sezon da Altay’ın ameliyat olmasından sonra da kaleyi devralan İrfan Can yeniden ilk 11 için yeşil ışık yaktı.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin yeni transferi Fred için itiraf geldi: Onu istiyordukFenerbahçe'nin yeni transferi Fred için itiraf geldi: 'Onu istiyorduk'Haberi görüntüle

TARAFTARIN TERCİHİ İRFAN CAN

Maribor karşılaşmasında skor 1-0 Fenerbahçe zehirlenen Yakupoviç'in kullandığı penaltıyı kurtaran 25 yaşındaki kaleci, ayrıca 60. dakikada Milec'in şutuna nefis uzanarak sol eliyle dışarı tokatladı, 69'da ise Lausic'in sol çaprazdan kaleye çektiği şutu harika refleksle kurtardı.

Haberin Devamı

Böylece takımının skor üstünlüğünü kaybetmesine izin vermeyen Eğribayat sosyal medyayı da salladı. Taraftarlar Samsunspor maçında da kaleyi İrfan Can Eğribayat’ın korumasını isterken, Kartal’ın da deplasmandaki bu mücadelede eldivenleri, form durumlarını dikkate alarak İrfan Can’a vermesi bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#İrfan Can Eğribayat#Altay Bayındır

BAKMADAN GEÇME!