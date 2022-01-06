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Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş'e sürpriz talip! Transfer Haberleri

#Transfer#Fenerbahçe#Sinan Gümüş

Emre Belözoğlu’nun çalıştırdığı Başakşehir’in yanı sıra Alanyaspor, Antalyaspor, Göztepe ve Yeni Malatya’nın Sinan Gümüş’ü transfer etmek istedikleri öğrenildi.

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Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş'ün talipleri her geçen gün artıyor.

Pereira, Sinan’ı sezon başında kadro dışı bırakmıştı. Gurbetçi futbolcu, yaz transfer döneminde gelen teklifleri geri çevirince Ali Koç’u fazlasıyla kızdırmıştı. İlk yarıyı takımdan ayrı bireysel çalışmalarla geçiren 27 yaşındaki hücum oyuncusu için ara transfer döneminde yine birçok takım devreye girdi.

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TEK TALİP EMRE BELÖZOĞLU DEĞİL

Emre Belözoğlu’nun çalıştırdığı Başakşehir’in yanı sıra Alanyaspor , Antalyaspor, Göztepe ve Yeni Malatya’nın Sinan Gümüş’ü transfer etmek istedikleri öğrenildi. Fenerbahçe ile 1.5 sezon daha sözleşmesi olan Sinan’ın bu kez tekliflerden birini değerlendirmesi bekleniyor.

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#Transfer#Fenerbahçe#Sinan Gümüş

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