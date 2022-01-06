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Fenerbahçe'de Joachim Löw gerçeği! Ali Koç online görüşme yaptı mı?

#Fenerbahçe#Joachim Löw#Ali Koç
Fenerbahçede Joachim Löw gerçeği Ali Koç online görüşme yaptı mı
Süleyman Arat

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un Alman teknik adam ile konuştuğu iddiası, camiada heyecan yarattı. Vitor Pereira’nın ayrılığı sonrasında Fenerbahçe’de halen hoca arayışları devam ederken, Löw iddiasını sorduğumuz Ali Koç’a yakın bir yönetici “Önceki gece olmadı ama daha öncesini bilemem” dedi.

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Fenerbahçe’de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları devam ederken, dün, “Başkan Ali Koç, Joachim Löw ile online bir görüşme yaptı” haberi sarı lacivertli camiayı heyecanlandırdı.

Hürriyet böyle bir görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırdı. Fenerbahçe Kulübü’nde Başkan Ali Koç’a yakın bir yönetici, “Önceki akşam böyle bir görüşme olmadı” dedi.

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'EVET YA DA HAYIR OLMADI' DİYEMEM

SORU: Önceki akşam olmadı. O zaman daha önce mi böyle bir görüşme oldu?

YANIT: Onu bilmiyorum. Buna ‘Evet ya da hayır’ diyemem çünkü bilmiyorum.

SORU: Ama önceki gün akşam?

YANIT: Bu haberler çıkınca ben de araştırdım. Sayın başkan da o gece böyle bir görüşmenin olmadığını teyit etti.

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#Fenerbahçe#Joachim Löw#Ali Koç

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