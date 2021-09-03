Fenerbahçe'de Jose Sosa'dan ayrılık iddialarına yanıt

Yeni sezona Süper Lig ve Avrupa'da galibiyetlerle başlayan sarı lacivertlilerde, kadro son şeklini alırken Jose Sosa ile ilgili bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe yeni gelen oyunculara yer açmak için kadroda değişikliğe giderken Pereira'nın onayıyla bazı isimlerle yollar ayrıldı.

Jose Sosa ile de yolların ayrılacağına dair iddialar ortaya atılırken 36 yaşındaki futbolcudan yanıt geldi.

Fenerbahçe formalı bir fotoğrafını paylaşan Sosa, "Hepsi yalan, tek gerçek Fenerbahçe." notunu düşerek iddiaları yalanladı.