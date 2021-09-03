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GeriFutbol Fenerbahçe'de Jose Sosa'dan ayrılık iddialarına yanıt
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Futbol
Haber Giriş: 03.09.2021 - 19:05 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Jose Sosa'dan ayrılık iddialarına yanıt

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Fenerbahçe'de Jose Sosa'dan ayrılık iddialarına yanıt

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa, takımdan ayrılacağı yönünden çıkan iddialara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yeni sezona Süper Lig ve Avrupa'da galibiyetlerle başlayan sarı lacivertlilerde, kadro son şeklini alırken Jose Sosa ile ilgili bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe yeni gelen oyunculara yer açmak için kadroda değişikliğe giderken Pereira'nın onayıyla bazı isimlerle yollar ayrıldı.

Jose Sosa ile de yolların ayrılacağına dair iddialar ortaya atılırken 36 yaşındaki futbolcudan yanıt geldi.

Fenerbahçe formalı bir fotoğrafını paylaşan Sosa, "Hepsi yalan, tek gerçek Fenerbahçe." notunu düşerek iddiaları yalanladı.

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