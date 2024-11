Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yu coşturan maç!

Haberin Devamı

Fenerbahçe’nin önceki gün Zenit’i 2-1 yendiği özel maç pek çok açıdan yararlı bir karşılaşma oldu. Çeşitli nedenlerle forma şansı bulamayan ya da az oynayan futbolcuların forma şansı bulduğu karşılaşmada sarı lacivertli takım güçlü Rus ekibi karşısında gayet başarılı bir performans gösterdi. Rakip kaleye 4’ü isabetli 10 şut atıp 2 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, buna karşın kalesinde sadece 4 şut görürken, çerçeveyi bulan tek şut da golle sonuçlandı.

TAKIMININ OYUNUNU KEYİFLE SEYRETTİ

Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen 42 bin seyircinin izlediği maçta sarı lacivertlilerin en başarılı isimleri olan Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan as kadroya bir adım daha yaklaşırken, büyük umutlarla transfer olduğu takımdaki ilk golünü atan Cenk Tosun da her an forma giyecek durumda olduğunu gösterdi. Takımını saha kenarında keyifle seyreden teknik direktör Jose Mourinho’nun mutluluğu, 63. dakikada Levent’in attığı golle bir kat daha artı.

LEVENT’İ SAHAYA GİRİP TEBRİK ETTİ

Golün ardından herkesin şaşkın bakışları arasında sahaya girerek Levent’i özel olarak tebrik eden Mourinho, maç sonrası soyunma odasında futbolcularına övgüler yağdırdı. Odaya girdikten sonra takımını uzun süre alkışlayan ünlü teknik adam, “Bu gece hepinizle gurur duydum. Kendinizi sürekli hazır tuttuğunuzu, antrenmanlarda iyi çalıştığınızı gösterdiniz. Futbol oynama iştahınız ve isteğiniz gerçekten muazzamdı. Böyle devam etmenizi istiyorum” dedi.

ALi KOÇ’TAN MiSAFiR ÇOCUKLARA ÖZEL iLGi

Fenerbahçe, Zenit maçında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kansersiz Yaşam Derneği, Türk Eğitim Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Eğitim Vakfı, Karabük Yunus Emre Ortaokulu ve Bartın Ulus Anaokulu’ndan çocuklar ile Darülaceze ve huzurevlerinden yaşlıları konuk etti. Ayrıca 25 diyabetli çocuk, takımlarla birlikte seremoniye çıktı. Başkan Ali Koç da çocuklarla sohbet edip forma hediye etti.