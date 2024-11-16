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Mourinho'dan 13 yaşındaki taraftara büyük jest

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Zenit#Mourinho
Mourinhodan 13 yaşındaki taraftara büyük jest
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 19:38

Fenerbahçe'nin Zenit ile oynadığı hazırlık maçını takip etmek üzere stadyuma giden 13 yaşındaki Efe, Mourinho'nun davetiyle müsabakayı yedek kulübesinde izledi.

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Fenerbahçe'nin Zenit ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını takip etmek üzere stadyuma giden 13 yaşındaki Efe, Jose Mourinho'nun kararıyla müsabakayı yedek kulübesinde izledi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre, Zenit maçı için tribüne giden 13 yaşındaki Efe isimli taraftar, maç öncesinde Jose Mourinho'yla fotoğraf çektirmek isterken, Portekizli teknik adamın kararıyla önce saha içine ardından da yedek kulübesine geçti.

Genç taraftarın yedek kulübesinde olduğunu gören takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ise Efe'yi maçtan önce soyunma odasına götürdü.

Sarı-lacivertli futbolcuları soyunma odasında gören Efe, şaşkınlığını gizleyemezken "Bu gerçek mi? Şu anda elim ayağım titriyor. Tadic 5 metre karşımda ve tepki veremiyorum. Hayal gibi şu anda." ifadelerini kullandı.

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13 yaşındaki taraftar, müsabakayı yedek kulübesinde futbolcularla birlikte izledi. Maçın ardından Efe'ye Tadic'in maçta giydiği forma hediye edilirken, genç taraftar, futbolcular ve Jose Mourinho'yla fotoğraf çektirdikten sonra stattan ayrıldı.

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#Fenerbahçe#Zenit#Mourinho

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