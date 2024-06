Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ilk transferi için sürpriz iddia! '18 milyon euro'luk orta saha

Haberin Devamı

Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe, başkanlık seçiminin ardından transfer çalışmalarına başladı. Sarı lacivertliler, transfer listedeki isimlerin tek tek kadroya katılması konusunda girişimlerine hız verecek.



Sarı lacivertlilerin Jose Mourinho'nun eski öğrencisi Pierre-Emile Hojbjerg için devreye girdiği iddia edildi.

Sporten'in haberine göre; Jose Mourinho, Tottenham'ı çalıştırdığı dönem birlikte çalıştığı Danimarkalı orta saha için yönetime direktif verdi. Orta sahada oyunun hızını artırmayı hedefleyen Portekizli teknik adamın, Hojbjerg için olumlu rapor verdiği ifade edildi.

Jose Mourinho, istediği oyuncuların alınması konusunda görüşmelerde bulunurken; oyuncularla da bire bir temaslar gerçekleştiriyor. Portekizli hocanın istediği oyuncunun da transfere yeşil ışık yaktığı belirtiliyor.

Bu sezon 39 maçta görev yapan Danimarkalı futbolcunun kontratı 2025 yılında sona eriyor. 28 yaşındaki orta sahanın Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri ise 18 milyon euro.

ALİ KOÇ: HER MEVKİİ İÇİN 5 FUTBOLCU BELİRLİYORUZ



Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'nin transferde yöneleceği futbolcularla ilgili olarak, "Şu an verebileceğim isim yok. Neden yok? Çünkü isimler var. Biz her mevki için 5 futbolcu belirliyoruz. Ayın 10'undan itibaren seçildiğimiz takdirde bu isimlere tekliflere başlayacağız. " ifadelerini kullandı.

Ali Koç ayrıca, "Biz bütün cephaneliği hocaya harcamadık. Bu kadronun üzerine 3-4 takviye yapacağız. İşin öteki tarafı da eldeki oyuncuları tutmak. Çok değerli oyuncularımızı değerli kulüpler istiyor. Astronomik bir teklif gelmediği sürece satmayı düşünmüyoruz." dedi.

ACUN IICALI: BÜYÜK BİR KADRO KURACAĞIZ

Geçtiğimiz hafta transfer politikaları hakkında açıklamalarda bulunan yönetici Acun Ilıcalı, "Seçimden önce oyuncu açıklamak büyük yanlış. Jose Mourinho inanılmaz bir kadro düşünüyor. Hocamızın hassas olduğu konu takımımızı yavaş buluyor, hızlandırmak istiyor. Ofansta bir hız eksikliğimiz olduğunu düşünüyor. Bununla ilgili öyle isimler var ki.. Branco isimler gösteriyor, çok şaşırıyordu. Bu isimler doğru isimler. Seçim kazanacağız diye 5 güne transfer getirmek mi yoksa Avrupa'da bizi başarıya götürecek transferler mi? Başkanımız dürüstlükten artık başka evreye geçmiş. Hayalini söylemeyi suç zannediyor. Bunu söyleyip yapamazsak hayal kırıklığı olur diye düşünüyor. Fenerbahçe'ye çok iyi isimler gelecek. Büyük bir kadro kuracağız. Türkiye'ye gelmez denilen süper yıldızlar gelecek. Hepimizin rüyası gerçek olacak." ifadelerini kullanmıştı.

