Fenerbahçe'nin tarihi kongresi için ünlü isimler Kadıköy’e koştu! Oy pusulasında Dusan Tadic sürprizi...

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Ayrıca ünlü oyuncular Selçuk Yöntem, Özge Özacar, Sarp Akkaya, Barış Kılıç, Ceyhun Fersoy, televizyoncu Müge Anlı, Safiye Soyman’ın eşi Faik Öztürk de Ülker Stadı’na gelerek oy kullandı.

GENEL KURULDA DUSAN TADiC SÜRPRiZi





Sarı lacivertlilerin dünkü kongresinde en çok konuşulan konulardan biri de bir genel üyesinin oy kullandığı sandığa Fenerbahçe’nin Sırp yıldızı Dusan Tadic pusulası koyması oldu. Sarı lacivertli o anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

KOÇ İLE YILDIRIM BİRLİKTE KÜRSÜDE

İlk sandık sonuçlarının gelmesiyle birlikte kazandığı netleşen Ali Koç ilk olarak eski başkan ve rakibi Aziz Yıldırım’ın bulunduğu locaya gitti ve ikili sonrasında sayım işlemleri devam ederken kürsüye geldi. Tezahüratlarla birlikte kürsüye çıkan iki isim, birbirlerinin ellerini havaya kaldırdı. Önceki gün Ali Koç’un güç birliği çağrısının ardından canlı yayında bir araya gelerek buzları eriten ikilinin bu davranışı büyük alkış aldı. Ali Koç seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada sözlerine Aziz Yıldırım ve ekibine teşekkür ederek başlarken, şunları söyledi:

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KİMSE FENERBAHÇE’DEN BÜYÜK DEĞİL

”Güzel, demokratik, heyecanlı bir kongreyi daha tamamladık. F.Bahçe çağı bugünden itibaren başlıyor. Başarılara doyacağımız, marka değerimizin gelişeceği, ulusal ve uluslararası başarı elde edeceğimiz dönem inşallah başlamaktadır. F.Bahçe adını duyunca rakiplerimiz irkilecek. Kimse F.Bahçe’den büyük değil. Dünyaya F.Bahçe’nin büyüklüğünü gösterme zamanıdır. Artık F.Bahçe’nin hocasını, oyuncusunu sosyal medyada çerez etmeyelim! Enerjimizi yıkmak istediğimiz sistem için harcayalım. Riva’da bu akşam sonuçlardan memnun olmayan biri vardır.”