Canlı: Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor! Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı?

VEFA KÜÇÜK'TEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Güneşli, sıcak bir gün. İnşallah bu güneş ve sıcak sandığa da yansır, katılım çok olur. Üyelerimizin gönlünden kim geçiyorsa ona oy versinler. Katılımın fazla olacağını tahmin ediyorum. 46 bini aşkın üyemiz oy kullanabilir, 30-32 bin civarı katılım olacağını tahmin ediyorum. İki başkan adayımız da listelerini verdiler. Listeleri belgeledik. Sandık başkanlarımızla görüştüm, zarfları dağıttık. Pusulaları sandıklara dağıtıyoruz, bittikçe ekleme yapacağız. Saat 17:00'a kadar oy verme imkanı var. Saat 10:00'da başlayacağız benim anonsumla. 17:00'e kadar kartını alan ancak sıra gelmediği için oy kullanamayan üyelerimiz oy kullanabilecek. 17:00'a 5 dakika kala yeni girişleri kapatacağız. Kongremiz kulübümüze yakıştığı şekilde gerçekleşecek. Ak mı kara mı, Aziz başkan mı Ali başkan mı ortaya çıkacak. Toplam 47 sandığımız var. Her sandıkta 5 sandık üyesi var. Vefa Küçük hasta dediler ama buradayım. Ben Fenerbahçe'nin hastasıyım. Çok sayıda kongre yönettim. Her kongrenin kendi zorlukları oldu. 2018 seçimi için sonu karakolda bitecek dediler ama iki başkan adayı da benim tarafsızlığıma inandığı için benim ismimde uzlaştılar. O kongreyi sağ salim başladık, bitirdik. Bu kez iki başkan da kendi adayını çıkarmak istedi. Dün başlangıçta kısa bir sıkıntı oldu. Bizde kongreleri yönetim kurulunun belirlediği bir isim açar. Fethi bey açılışı yaptı, genel kurul divanını oylamaya açtı. Benim olduğum listeyi okudu eller kalktı, Şekip beyin listesini okudu eller kalktı. Ben tribünde oturuyordum, oyları gözlemleme imkanım yok. Fethi bey gözlemine göre beni çağırdı. Ben daha az oy almışım da buna rağmen seçilmişim gibi bir algı oldu ama öyle değil. Devamında iyi bir ilk gün oldu. Bugün de iyi bir şekilde seçimi tamamlayacağız.