Canlı: Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor! Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı?

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Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul'un ikinci günü başladı. Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yarıştığı başkanlık seçiminde bugün 46 bini aşkın üye oy kullanabilecek. Mevcut başkan Ali Koç, 2018'de büyük farkla mağlup ettiği efsane başkan Aziz Yıldırım ile yeniden karşı karşıya geliyor. Tarihi seçimden tüm gelişmeleri canlı takip ediyoruz...
Güneşli, sıcak bir gün. İnşallah bu güneş ve sıcak sandığa da yansır, katılım çok olur. Üyelerimizin gönlünden kim geçiyorsa ona oy versinler. Katılımın fazla olacağını tahmin ediyorum. 46 bini aşkın üyemiz oy kullanabilir, 30-32 bin civarı katılım olacağını tahmin ediyorum. İki başkan adayımız da listelerini verdiler. Listeleri belgeledik. Sandık başkanlarımızla görüştüm, zarfları dağıttık. Pusulaları sandıklara dağıtıyoruz, bittikçe ekleme yapacağız. Saat 17:00'a kadar oy verme imkanı var. Saat 10:00'da başlayacağız benim anonsumla. 17:00'e kadar kartını alan ancak sıra gelmediği için oy kullanamayan üyelerimiz oy kullanabilecek. 17:00'a 5 dakika kala yeni girişleri kapatacağız. Kongremiz kulübümüze yakıştığı şekilde gerçekleşecek. Ak mı kara mı, Aziz başkan mı Ali başkan mı ortaya çıkacak. Toplam 47 sandığımız var. Her sandıkta 5 sandık üyesi var. Vefa Küçük hasta dediler ama buradayım. Ben Fenerbahçe'nin hastasıyım. Çok sayıda kongre yönettim. Her kongrenin kendi zorlukları oldu. 2018 seçimi için sonu karakolda bitecek dediler ama iki başkan adayı da benim tarafsızlığıma inandığı için benim ismimde uzlaştılar. O kongreyi sağ salim başladık, bitirdik. Bu kez iki başkan da kendi adayını çıkarmak istedi. Dün başlangıçta kısa bir sıkıntı oldu. Bizde kongreleri yönetim kurulunun belirlediği bir isim açar. Fethi bey açılışı yaptı, genel kurul divanını oylamaya açtı. Benim olduğum listeyi okudu eller kalktı, Şekip beyin listesini okudu eller kalktı. Ben tribünde oturuyordum, oyları gözlemleme imkanım yok. Fethi bey gözlemine göre beni çağırdı. Ben daha az oy almışım da buna rağmen seçilmişim gibi bir algı oldu ama öyle değil. Devamında iyi bir ilk gün oldu. Bugün de iyi bir şekilde seçimi tamamlayacağız.
Ali Koç ve Aziz Yıldızım, dün gece canlı yayında karşı karşıya geldi. Tarihi yayında iki taraf da çarpıcı açıklamalar yaptı.
'Kulüpten 1 kuruş alacağım yoktur'
'50 milyon doları kulübe hibe edeceğim'
Ali Koç sarı, Aziz Yıldırım beyaz renkli oy pusulası ile seçime giriyor.
Oy verme işlemi saat 10.00 da başlayıp 17.00’de sona erecek. Üye kartlarını 17:00'dan önce alan üyeler, 17:00 sonrası oylarını kullanabilecek ve bunun ardından sandıklar kapanacak.
Fenerbahçe'de aidatını yatıran 46 bin 140 üye bugün oy kullanabilecek. Başkanlık seçimi, 47 sandıkta yapılacak.
Mevcut başkan Ali Koç, seçime şu listeyle giriyor.
Daha önce Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım'ın listesi şu şekilde: