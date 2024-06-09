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Canlı: Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor! Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı?

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Aziz Yıldırım
Canlı: Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 09:03

Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor. Ali Koç koltuğunu koruyacak mı? Aziz Yıldırım 2018’den sonra geri mi dönecek? Bu sorular bugün yanıt bulacak. Sarı-lacivertli olağan seçimli genel kurulun ikinci gününde sandıklar kuruldu. Aidatını yatıran 46 bin 140 üyenin oy kullanabileceği seçimde oy verme işlemi 10:00'da başlayıp 17:00'a kadar devam edecek. Tarihi seçimi Spor Arena olarak canlı takip ediyoruz...

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Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul'un ikinci günü başladı. Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yarıştığı başkanlık seçiminde bugün 46 bini aşkın üye oy kullanabilecek. Mevcut başkan Ali Koç, 2018'de büyük farkla mağlup ettiği efsane başkan Aziz Yıldırım ile yeniden karşı karşıya geliyor. Tarihi seçimden tüm gelişmeleri canlı takip ediyoruz...

VEFA KÜÇÜK'TEN SEÇİM AÇIKLAMASI
VEFA KÜÇÜKTEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Güneşli, sıcak bir gün. İnşallah bu güneş ve sıcak sandığa da yansır, katılım çok olur. Üyelerimizin gönlünden kim geçiyorsa ona oy versinler. Katılımın fazla olacağını tahmin ediyorum. 46 bini aşkın üyemiz oy kullanabilir, 30-32 bin civarı katılım olacağını tahmin ediyorum. İki başkan adayımız da listelerini verdiler. Listeleri belgeledik. Sandık başkanlarımızla görüştüm, zarfları dağıttık. Pusulaları sandıklara dağıtıyoruz, bittikçe ekleme yapacağız. Saat 17:00'a kadar oy verme imkanı var. Saat 10:00'da başlayacağız benim anonsumla. 17:00'e kadar kartını alan ancak sıra gelmediği için oy kullanamayan üyelerimiz oy kullanabilecek. 17:00'a 5 dakika kala yeni girişleri kapatacağız. Kongremiz kulübümüze yakıştığı şekilde gerçekleşecek. Ak mı kara mı, Aziz başkan mı Ali başkan mı ortaya çıkacak. Toplam 47 sandığımız var. Her sandıkta 5 sandık üyesi var. Vefa Küçük hasta dediler ama buradayım. Ben Fenerbahçe'nin hastasıyım. Çok sayıda kongre yönettim. Her kongrenin kendi zorlukları oldu. 2018 seçimi için sonu karakolda bitecek dediler ama iki başkan adayı da benim tarafsızlığıma inandığı için benim ismimde uzlaştılar. O kongreyi sağ salim başladık, bitirdik. Bu kez iki başkan da kendi adayını çıkarmak istedi. Dün başlangıçta kısa bir sıkıntı oldu. Bizde kongreleri yönetim kurulunun belirlediği bir isim açar. Fethi bey açılışı yaptı, genel kurul divanını oylamaya açtı. Benim olduğum listeyi okudu eller kalktı, Şekip beyin listesini okudu eller kalktı. Ben tribünde oturuyordum, oyları gözlemleme imkanım yok. Fethi bey gözlemine göre beni çağırdı. Ben daha az oy almışım da buna rağmen seçilmişim gibi bir algı oldu ama öyle değil. Devamında iyi bir ilk gün oldu. Bugün de iyi bir şekilde seçimi tamamlayacağız.

CANLI YAYINA ÇIKTILAR
CANLI YAYINA ÇIKTILAR

Ali Koç ve Aziz Yıldızım, dün gece canlı yayında karşı karşıya geldi. Tarihi yayında iki taraf da çarpıcı açıklamalar yaptı.

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ALİ KOÇ'UN SEÇİM KONUŞMASI
ALİ KOÇUN SEÇİM KONUŞMASI

'Kulüpten 1 kuruş alacağım yoktur'

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AZİZ YILDIRIM'IN SEÇİM KONUŞMASI
AZİZ YILDIRIMIN SEÇİM KONUŞMASI

'50 milyon doları kulübe hibe edeceğim'

 

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PUSULA RENKLERİ
PUSULA RENKLERİ

Ali Koç sarı, Aziz Yıldırım beyaz renkli oy pusulası ile seçime giriyor.

OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BİTECEK

Oy verme işlemi saat 10.00 da başlayıp 17.00’de sona erecek. Üye kartlarını 17:00'dan önce alan üyeler, 17:00 sonrası oylarını kullanabilecek ve bunun ardından sandıklar kapanacak.

46 BİN 140 ÜYE, 47 SANDIK
46 BİN 140 ÜYE, 47 SANDIK

Fenerbahçe'de aidatını yatıran 46 bin 140 üye bugün oy kullanabilecek. Başkanlık seçimi, 47 sandıkta yapılacak.

ALİ KOÇ'UN LİSTESİ
ALİ KOÇUN LİSTESİ

Mevcut başkan Ali Koç, seçime şu listeyle giriyor.

AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ
AZİZ YILDIRIMIN LİSTESİ

Daha önce Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım'ın listesi şu şekilde:

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Canlı Anlatım Özeti

timelineVEFA KÜÇÜK'TEN SEÇİM AÇIKLAMASI
timelineCANLI YAYINA ÇIKTILAR
timelineALİ KOÇ'UN SEÇİM KONUŞMASI
timelineAZİZ YILDIRIM'IN SEÇİM KONUŞMASI
timelinePUSULA RENKLERİ
timelineOY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
timeline46 BİN 140 ÜYE, 47 SANDIK
timelineALİ KOÇ'UN LİSTESİ
timelineAZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ
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#Fenerbahçe#Ali Koç#Aziz Yıldırım

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