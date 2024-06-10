Marco Reus, transfer kararı için Beşiktaş'tan süre istedi! Trabzonspor da yarışta...

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Teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile anlaşmaya varan ve transfer çalışmalarına start veren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz sezonu geride bırakmayı ve yeni sezonda şampiyon olmayı hedefleyen siyah - beyazlılar, transfer için düğmeye bastı.

GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Son olarak Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasının ardından takımına veda eden Marco Reus'un geleceği belirsizliğini koruyor.

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş'ın aylardır transferi için uğraş verdiği dünyaca ünlü yıldızın siyah - beyazlılardan düşünmek için süre talep ettiği öğrenildi.

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TRABZONSPOR VE LA GALAXY DE YARIŞTA

Haberin devamında Trabzonspor'un da istediği Reus'un adının MLS ekiplerinden LA Galaxy'le de geçtiği kaydedildi. 35 yaşındaki oyuncunun, ailesiyle görüştükten sonra kararını netleştireceği öğrenildi.

SON SEZONU

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 42 resmi maça çıkan Marco Reus, 9 gol - 10 asistlik skor katkısı sağladı.