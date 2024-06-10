Beşiktaş’ta Stefan Savic’le kıran kırana pazarlık

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Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un raporu doğrultusunda ilk etapta stoper almak için çalışmalarını sürdürürken gündemindeki Stefan Savic’in menajeriyle masaya oturdu. İstanbul’da bir araya gelen taraflar ilk etapta anlaşma sağlayamadı.

2+1 YILLIK OLACAK

Atletico Madrid’de forma giyen deneyimli oyuncu yıllık 4 milyon Euro ücret isterken bu rakamı yüksek bulan siyah beyazlılar indirim talep etti. Atletico ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan ve buradan 4.5 milyon Euro alan Karadağlı oyuncu daha düşük rakama ikna edilebilirse 2+1 yıllık anlaşma için protokol yapılacak. Ardından da Atletico Madrid ile masaya oturulacak.

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Bu sezon Atletico formasıyla 33 resmi maça çıkan 33 yaşındaki savunmacı, gol ya da asist katkısı veremezken 2349 dakika sahada kaldı.