Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan sonra yeni aday Stefano Pioli!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de gelecek sezonun teknik direktörü konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

JOSE MOURINHO DUYURULMUŞTU

Seçimli Genel Kurul öncesinde sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım, adaylığını açıklamıştı. Yıldırım, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüğünü de kamuoyuna duyurmuştu.

ALİ KOÇ, PIOLİ İLE GÖRÜŞTÜ

Ali Koç'un de Jose Mourinho'yu listesine aldığı bilinirken sürpriz bir görüşmenin daha yapıldığı ortaya çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, mevcut başkan Ali Koç'un talimatıyla; Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Pioli'nin temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve İtalyan teknik adamın şartlarını sorduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Stefano Pioli'nin yönettiği AC Milan, bu sezon İtalya Serie A'yı ikinci sırada tamamlamayı garantiledi. Milan'ı 2021-2022 sezonunda yaklaşık 11 yılık aranın ardından şampiyonluğa ulaştıran Stefano Pioli, bu sezon ezeli rakipleri Inter'in 18 puan gerisinde kaldı.