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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan sonra yeni aday Stefano Pioli!

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#Fenerbahçe#Pioli#Mourinho
Fenerbahçede Jose Mourinhodan sonra yeni aday Stefano Pioli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 19:11

Fenerbahçe'nin teknik direktör listesine Jose Mourinho'dan sonra Stefano Pioli dahil oldu.

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Fenerbahçe'de gelecek sezonun teknik direktörü konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

JOSE MOURINHO DUYURULMUŞTU

Seçimli Genel Kurul öncesinde sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım, adaylığını açıklamıştı. Yıldırım, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüğünü de kamuoyuna duyurmuştu.

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ALİ KOÇ, PIOLİ İLE GÖRÜŞTÜ

Ali Koç'un de Jose Mourinho'yu listesine aldığı bilinirken sürpriz bir görüşmenin daha yapıldığı ortaya çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, mevcut başkan Ali Koç'un talimatıyla; Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Pioli'nin temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve İtalyan teknik adamın şartlarını sorduğu belirtildi.

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Stefano Pioli'nin yönettiği AC Milan, bu sezon İtalya Serie A'yı ikinci sırada tamamlamayı garantiledi. Milan'ı 2021-2022 sezonunda yaklaşık 11 yılık aranın ardından şampiyonluğa ulaştıran Stefano Pioli, bu sezon ezeli rakipleri Inter'in 18 puan gerisinde kaldı.

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#Fenerbahçe#Pioli#Mourinho

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