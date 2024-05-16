Bursaspor'un eski yıldızı Fernando Belluschi'den özel açıklamalar! Şenol Güneş, Icardi, transfer...

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Kariyerinde River Plate, Olimpiakos, Porto, Genoa ve Bursaspor formaları da giyen Arjantinli futbolcu Fernando Belluschi, 2011 yılında Porto formasıyla UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Arjantin Milli Takım formasını 6 kez giyen başarılı futbolcu, Tangocular’da da adından söz ettirdi. 2012-2015 yılları arasında formasını giydiği Bursaspor’da 112 maça çıkan Belluschi, takımına 14 gol ve 16 asistlik katkı sağladı. Bursaspor ile Süper Lig’de mücadele eden ve takımının orta sahadaki beyni olan Arjantinli futbolcu; UEFA Kupası zaferi, Bursaspor’daki günleri, teknik direktör Şenol Güneş’in takım yönetimi ve vatandaşı Mauro Icardi’nin son dönemdeki performansıyla ilgili düşüncelerini anlattı.

ARJANTİNLİ ORTA SAHA FERNANDO BELLUSCHI’NIN ÖZEL AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

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“PORTO’DA UEFA KUPASINI KAZANMAK BENİM İÇİN BİR RÜYA GİBİYDİ”

2011 yılında Porto’da oynadığı dönem UEFA Avrupa Ligi finalinde Braga’yı mağlup ederek kupaya uzandıkları günkü duygularını anlatan Belluschi, “Porto'nun o zamanki kadrosunda Falcao, Moutinho, Otamendi ve James Rodríguez gibi kaliteli futbolcular vardı. Porto’da birçok şampiyonluk kazandığım için şanslıydım ve bu kadro etkileyiciydi. Kadromuzdaki tüm pozisyonlarda milli takımdan üst düzey oyuncular vardı. Hepsi de çok iyi futbolcular ve harika profesyonellerdi. UEFA Kupası, kulübün ve takımın hak ettiği bir unvandı. Benim için kupayı kazanmak bir rüya gibiydi. O anlarda kariyeriniz boyunca gösterdiğiniz tüm çabayı, her zaman size eşlik eden insanları, ailenizi ve arkadaşlarınızı hatırlıyorsunuz. Bu bir rüyanın gerçekleşmesiydi” diye konuştu.

“ANDRE VILLAS-BOAS VE ERNESTO VALVERDE İLE ÇALIŞTIĞIM İÇİN ÇOK ŞANSLIYDIM”

Kariyeri boyunca çalıştığı teknik direktörlerden olan André Villas-Boas ve Ernesto Valverde’nin performansına olan etkisine değinen başarılı orta saha, “Tüm antrenörler futbolcuların hayatına bir şeyler katsa da ben André Villas-Boas ve Ernesto Valverde ile çalıştığım için çok şanslıydım. Ernesto Valverde, sakin ve oyuna odaklanan bir teknik direktördü ama benim için André Villas-Boas en iyisiydi. André Villas-Boas, oyunu daha çok anlamamı sağladı ve kendi pozisyonumda gelişmem için bana bilgilerini aktardı” diye vurguladı.

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“TÜRK FUTBOLUNDA GERÇEKTEN GÜZEL BİR DENEYİM YAŞADIM”

Bursaspor’a transfer olmadan önce Arjantin, Yunanistan, Portekiz ve İtalya gibi üst düzey liglerde forma giydiğini söyleyen Fernando Belluschi, “Türk futbolunda gerçekten güzel bir deneyim yaşadım. Her stadyumun atmosferi Arjantin futboluna benzer şekilde çok iyi durumdaydı. Çok keyif aldım, Süper Lig’deki büyük takımlara karşı eşit olarak yarıştığımız 3 yıl oldu. 3 büyükler ve geride kalan kulüpler arasında çok fark var, sanırım bu özellik sadece bu ligde var. Yine de genel anlamda harika bir lig olduğunu düşünüyorum. Süper Lig’deki oyunda çok fazla yoğunluk ve harika oyuncular vardı” dedi.

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“BURSASPOR’DA ŞAMPİYONLUKLAR İÇİN MÜCADELE EDECEĞİMİZDEN EMİNDİM AMA OLMADI”

2012 yılında Bursaspor’a transfer olan ve oynadığı futbolla herkesin beğenisini kazanan yıldız oyuncu, yeşil-beyazlı ekipteki zamanlarını şöyle anlattı: “Bursaspor'un o dönem bana ilgi gösterdiğini ve beni istediğini biliyordum. Ortam değişikliğine ihtiyacım vardı ve bence gitmekle harika bir karar verdim çünkü Türkiye'de harika zaman geçirdim. Gerçek şu ki orada bulunduğum üç yıl boyunca yüksek seviyede oynadığımı hissettim. Topla iyi anlaşıyordum ve her şeyden önce kendime güvenim tamdı. Büyük takımlara karşı rekabet edebileceğimizi hissettim. Ayrıca orada bulunduğum süre boyunca şampiyonluklar için mücadele edeceğimizden emindim. Evet, bu olmadı ama takım arkadaşlarımla ve o yıllarda bize eşlik eden tüm taraftarlarla her zaman gurur duydum. Kulüp ve şehirle ilgili harika anılarım var.”

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“ŞENOL GÜNEŞ, BANA GÖRE KARİYERİNDE HAK EDEREK BÜYÜK BİR BÜYÜME DÖNEMİ YAŞADI”

Bursaspor’da 42 maçta beraber çalıştıkları ve yeşil-beyazlıları Süper Lig 5.liğine taşıyan teknik direktör Şenol Güneş’in takım yönetimi ve başarılarına değinen Arjantinli milli futbolcu, “Şenol Güneş, harika bir teknik direktördü. Futbolcularına mesajını basit bir şekilde, ciddiyet ve profesyonellikle iletiyordu. Bence onun istediği şekilde oynayan bir takımımız vardı ve bu yüzden onun yönetiminde iyi bir iş çıkarmıştık. Şenol Güneş, bana göre bundan sonra kariyerinde hak ederek büyük bir büyüme dönemi yaşadı ve onun başarılarından dolayı çok mutlu oldum” dedi.

“TÜRKİYE’DE BAŞKA BİR TAKIMA GEÇMEK GİBİ BİR NİYETİM YOKTU”

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Süper Lig’de parladığı dönem Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile ismi anılan Tangocu, o dönemki transfer iddialarıyla ilgili konuşarak, “O dönem haberlerdeki söylentilerden ve insanların ne dediklerinden haberim yoktu. Her şeyden biraz kopmuştum. Son dönemde yıprandığımı hissettiğim için takımdan ayrılmaya karar vermiştim ve diğer ligleri de tanımak istiyordum. Türkiye’de başka bir takıma geçmek gibi bir niyetim yoktu” diye vurguladı.

“TÜRKİYE’DEKİ FUTBOL ATMOSFERİ ARJANTİN’DEKİ STADYUMLAR GİBİYDİ”

Süper Lig’de oynadığı dönem stadyum atmosferi ve taraftarlardan da bahseden 40 yaşındaki Arjantinli yıldız, “Türkiye’deki tüm stadyumlarda güzel bir futbol atmosferi vardı. Özellikle büyük takımlardaki atmosfer, Arjantin’deki stadyumlar gibiydi. Ama yine de ben Bursaspor’un stadyumunu tercih ederim. Takıma geldiğim ilk günden beri taraftarlarla aramda bir bağ hissettim. Bursaspor’un eski stadyumunun bana en iyi şekilde oynayabileceğimi hissettiren güzel bir yanı vardı” dedi.

“MAURO ICARDI, MİLLİ TAKIM İÇİN DE GOL ATMA ZAMANININ GELDİĞİNİ BİLİYOR”

Son olarak Galatasaray’da şimdiye kadar 45 maça çıkan ve 30 gol, 12 asistlik katkı sağlayarak Arjantin Milli Takımı’nın 2024 Copa America kadrosuna seçilmesi gündeme gelen vatandaşı Mauro Icardi’ye değinen Fernando Belluschi, başarılı forvetle ilgili şunları söyledi: “Mauro Icardi’nin her büyük kulübün sahip olmak isteyeceği forvetlerden biri olduğunu düşünüyorum. Icardi, tarihteki büyük 9 numaraların kalitesine sahip. Aynı zamanda golü koklayan bir forvet. Icardi’nin Avrupa tecrübesi onu daha yüksek bir seviyede oynatıyor. Bence harika bir seviyede. Milli takım için belki yeni fırsatlar yakalayabilir. Teknik direktör Lionel Scaloni, işlerini çok iyi yapan bir forvet hattına sahip oldukları için bu tercihte tatlı bir telaş yaşayabilir. Bence Mauro Icardi, milli takım için de gol atma ve bu seviyeye geri dönme zamanının geldiğini biliyor.”