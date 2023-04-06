Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan taraftara çağrı: 'Birlikte olalım, 6 puan var, her şey mümkün'

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek yarı finale yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un sözleri;

Yarı finale çıktığımız için çok mutluyuz. Bugün Fenerbahçe taraftarı için özel bir geceydi. Basketbol takımımız kazandı, voleybol takımımız kazandı. Fenerbahçe sadece bir futbol kulübü değil.

REAKSİYON GÖSTERDİK

Büyük takımlar bazen kaybediyor. Dün Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'e farklı kaybetti. Liverpool, Manchester United'ı 7-0 yenmişti. Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Biz iyi bir maç çıkardık ve iyi bir reaksiyon gösterdik.

BİRLİK OLALIM

Fenerbahçe taraftarlarından bir ricam var. Birlik olalım. Zaten son aldığımız mağlubiyet hepimizi çok üzdü. Oyunculara sevgi göstersinler, öz güven aşılasınlar. Kupada yarı finaldeyiz, ligde 6 puan gerideyiz. Hala her şeyin ortada olduğunu düşünüyorum. Her şey mümkün.

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ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ VAR

Ligin bitmesine 9 maç kaldı. 27 puan var. Şampiyonluk şansımız var. Bu ülkenin en büyük ikinci kupasında yarı finaldeyiz. Taraftarlar, bazı futbolcuları sevip, bazı futbolculara tepki göstermesin. Başkanımız bu takım için her şeyi yapıyor. Birlik olalım.

İSTİFAYI DÜŞÜNMEK İÇİN SEBEBİM YOK

Hedeflerimiz bitmiş değil. Hedeflerimi gerçekleştirmek için çalışıyorum. Hem kupada yarı finaldeyiz hem de ligde çok fazla maç var. İstifa düşünmek için bir sebebim yok. Önemli olan Fenerbahçe. Ben bunun için buraya geldim

SOYUNMDA ODASINDA GERGİNLİKLER OLABİLİR

Jorge Jesus, Beşiktaş derbisindeki mağlubiyetin ardından Başkan Ali Koç ile soyunma odasında tartıştığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine, “Kendimce kendi fikirleri ve yöntemleri olan bir teknik direktör olduğumu düşünüyorum. Buraya gelirken başkanımız beni ikna etti. Teknik direktör ve futbolculara ne kadar sevgi gösterdiklerini söyledi. Başkanla çok iyi bir arkadaşlığımız var. Beşiktaş maçı bitince acı çekiyorduk, üzülüyorduk. Ben de soyunma odasına hemen gidemedim. Maçlar bittiğinde soyunma odasında gerginlikler olabilir ama belirttiğimiz gibi başkanımızı çok seviyorum, güzel bir arkadaşlığımız var” şeklinde cevap verdi.

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