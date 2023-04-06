Fenerbahçe-Kayserispor maçında Emre Mor ve Serdar Dursun damgası! Jorge Jesus aylar sonra tercih etti, tribünler...

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Fenerbahçe ile Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geldi.

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JORGE JESUS'TAN 6 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de son oynanan Beşiktaş maçının 11’ine göre Türkiye Kupası’nda Kayserispor karşısında 6 değişiklik yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, son oynanan Beşiktaş maçı 11’ine göre 6 farklı isim görev aldı. Derbide 3’lü savunmayla sahada yer alan Fenerbahçe’de Serdar Aziz’ın dışında Osayi Samuel, orta sahada görev yapan Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Arda Güler bu maçta yedek kulübesinde yer alıyor. Joao Pedro ise hastalığı nedeniyle formasından uzak kaldı.

SERDAR DURSUN, 224 GÜN SONRA 11'DE BAŞLADI VE 2 GOLE ETKİ

Bu sezon Süper Lig’de 1 gol, 2 asistle oynayan ve 14 lig maçında oynayan Serdar Dursun, son olarak UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanan Austria Wien mücadelesinde 11’de sahaya çıkmıştı. 31 yaşındaki forvet 224 gün sonra Fenerbahçe formasıyla 11’de şans buldu.

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Milli oyuncu, karşılaşmanın 42. dakikasında Emre Mor'a yaptığı şık asistle çekerken 59. dakikada da ağları havalandırmayı başardı.

EMRE 81 GÜN SONRA 11'DE

Emre Mor, sarı-lacivertli formayla son olarak Gaziantep FK maçında 11’de yer almıştı.

25 yaşındaki futbolcu, 81 gün sonra 11'de başladığı maça damga vurdu.

HEM SAĞ HEM SOL AYAKLA ATTI

Karşılaşmaya etkili başlayan ve attığı çalımlarla dikkat çeken Emre Mor, henüz 8. dakikada Valencia'nın pasında sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi.

Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Emre Mor bir kez daha sahne aldı ve 42. dakikada Serdar Dursun ile yaptığı verkaç sonrasında bu kez sağ ayakla ağları havalandırdı.

Milli oyuncunun performansına sosyal medyada da övgülerde bulunuldu.

TRİBÜNLERDEN İSTİFA SESLERİ

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın başlangıcında ve Emre Mor'un attığı gollerden sonra yönetimi istifaya davet etti.

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Beşiktaş'a 4-2 kaybedilen Süper Lig maçında da tribünler uzun süre 'Yönetim istifa' tezahüratları yapmıştı.