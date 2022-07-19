Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Dimamo Kiev maçı öncesi Kim Min-Jae sözleri! "Bizim için ağır bir darbe oldu"

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve sarı-lacivertli futbolcu Attila Szalai Dinamo Kiev maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Kiev'in güçlü bir takım olduğunu söyleyen Jesus, "Kurada bize Şampiyonlar Ligi'nde tecrübeli bir rakip çıktı. Geçen sene onlara karşı oynadım ve iyi tanıyorum. Zor anlar olacaktır ama iyi çalıştık. Onların kalitesine en iyi şekilde cevap vermek istiyoruz. Rakibimizin oyuncularının yüzde 70-80'i Ukrayna Milli Takım oyuncusu. Yaklaşık 4-5 haftadır takımla çalışıyoruz. Yavaş yavaş birbirimizi tanıyoruz. Bu bize özgüven veriyor. Rakibimiz 4-5 yıldır birlikte oynuyor biz ise 4-5 haftadır birlikte çalışıyoruz. Ukrayna'da olanları hepimiz biliyoruz. Umarım yarınki maç sadece sportif çerçevede geçer. Hepimiz orada olanlara saygı duyuyor, acılarını paylaşıyoruz. Ukraynalı oyuncular muhakkak duygusal anlamda kendilerini güçlü hissediyordur." şeklinde konuştu.

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"YABANCI TEKNİK DİREKTÖRLER ARASINDA BİR SEMBOL"

Rumen teknik adamın tecrübesine dikkat çeken Jesus, "Kalitesini gittiği her takımda göstermiş bir teknik direktör. Şampiyonlar Ligi'nde çok tecrübesi var, aynı benim gibi. Geçen sene karşılaştık. Bizim fikirlerimizi iyi biliyor. Teknik heyetleri geçen seneki takımımızla nasıl oynadığımızı analiz ettiler. Biz de ettik. Takımları aynı seviyede görüyorum." diye konuştu.

"SİSTEMİMİZDE ÖNEMLİ BİR OYUNCUYDU"

Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılacak olmasını değerlendiren Jorge Jesus, "Min-jae sürpriz oldu, durumu 3 gün önce belli oldu. Onunla ilgilenen kulüp kontratındaki çıkış maddesini ödeyecek. Benim için ağır bir darbe oldu. Sistemimizde önemliydi ama takımımızda iyi oyuncular var. Yine de Min-jae'nin sahip olduğu özellikleri inkar edemeyiz" dedi.

“2 TAKIM ARASINDA DENGELİ BİR GÜÇ DENGESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutlayan Jesus, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Tarihi büyük bu kulübün özel günü. Hem Fenerbahçe taraftarı hem de Türkiye için önemli bir gün. Alınacak bir galibiyet çok önemli olur ama 2 takım arasında dengeli bir güç dengesi olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de çoğu oyuncu daha önce Şampiyonlar Ligi'nde oynamadı, Fenerbahçe'de uzun süredir burada olamadı. Biz istek kararlılığımızı gösterir, taktiksel anlamda iyi organize olursak onları şaşırtabileceğimizi düşünüyorum."

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"MAÇA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANDIK"

Dinamo Kiev'i iyi analiz ettiklerini belirten Attila Szalai, "Yarınki maç için sabırsızlanıyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu maça hazırız. Dediğim gibi ilk resmi maçımız için sabırsızlanıyoruz. Maça en iyi şekilde hazırlandık. Teknik ekip, rakibin iyi ve kötü yanlarını bize anlattı. Rakibimizi iyi biliyoruz. Bu maç için herkes sabırsızlıkla maç anını bekliyor. Herkes Şampiyonlar Ligi'nin büyük önem arz ettiğini biliyor. Gruplara kalmak istiyoruz, büyük hedeflerimiz var." dedi.

TURUN İLK MAÇI YARIN OYNANACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçında Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın oynanacağı Polonya'nın Lodz şehrine ulaştı.

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Ukrayna'da devam eden savaş dolayısıyla, Ukrayna takımları maçlarını komşu ülke Polonya'da oynuyor. Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçı da bu kapsamda bu ülkede oynanacak. İki takım arasındaki Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme ilk maç 20 Temmuz Çarşamba günü saat (TSİ) 21.00’de başlayacak.



KİM MİN JAE KADROYA ALINMADI

Polonya'da oynanacak maç için Fenerbahçe 24 kişilik kamp kadrosu ile Polonya'ya gelirken, transfer görüşmeleri yapan Güney Koreli futbolcu Kim Min-jae, Dinamo Kiev ile oynanacak maç için Polonya'ya gelen kafilede yer almadı. Bu futbolcu dışında Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Berisha ve Gustavo sakatlıkları nedeniyle Polonya'ya getirilmedi.



VARŞOVA BÜYÜKELÇİSİ TAKIMI KARŞILADI

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Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve beraberindeki Polonya Türkiye İş İnsanları derneği temsilcileri Fenerbahçe Futbol takımını apronda karşılayarak teknik direktör Jorge Jesus'a çiçek takdim etti. Bugün yerel saat ile 18.30'da maçın oynanacağı stadyumda Teknik Direktör Jorge Jesus bir basın toplantısı düzenleyecek.

FENERBAHÇE'YE SINIR POLİSİ ENGELİ

Polonya'nın Lodz havalimanına saat 14.33 sularında iniş yapan Fenerbahçe kafilesinin pasaport kontrolünden geçişi 40 dakika kadar sürdü. Polonya Sınır Polisi sistemlerinin çalışmaması bu durumun sebebi olarak açıklandı. Yaşanan bu durum dolayısıyla bazı futbolcuların ve özellikle Teknik Direktör Jorge Jesus'un sinirli ve yorgun olduğu gözlendi.