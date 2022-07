Osman Özköylü, Fenerbahçe'den 2 ismi transfer ettiklerini açıkladı

Haberin Devamı

Genel anlamda yoğun bir dönemden geçtiklerini ifade eden Özköylü, "Hem antrenmanlar hem de hazırlık maçlarıyla yoğunluk arttı. Ligin başlamasına da artık kısa bir zaman kaldı. Bundan sonraki süreci, lige hazırlanmak için en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Genel anlamda oyuncularımızın ortaya koyduğu maç ve antrenman performansından oldukça memnunuz. İstediklerimiz büyük oranda ortaya çıkmaya başladı. Tabii ki bizim şöyle bir avantajımız var; geçen seneden kalan oynadığımız oyunu bilen, ne istediğimizi bilen bir oyuncu grubumuz var. Geçen sene zaten 20 puan farkla şampiyon olmuş bir oyuncu grubumuz var. Bu gruba bu sene dahil ettiğimiz, daha önceki yıllardan beraber çalıştığımız oyuncular var. Onların da oyunumuzu bilmesi, sistemimizi bilmesi bizim işimizi daha da kolaylaştırıyor. Takım içerisindeki ve saha içerisindeki uyum gayet güzel. Her şey olumlu bir şekilde ilerliyor, memnunuz. İnşallah sıkıntısız bir şekilde, herhangi bir sakatlık yaşamadan lige en hızlı ve en iyi şekilde girmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Haberin Devamı

"BİZİM İNSANLARA KORKU SALACAK VEYA BÜYÜK HEDEFLER KOYACAK PLANLARIMIZ YOK"



Spor Toto 1’inci Ligde kalıcı olmak istediklerini kaydeden Özköylü, hedeflerinin herkese keyif veren bir oyun oynamak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Bizim insanlara korku salacak veya büyük hedefler koyacak planlarımız yok. Bunu daha önce de söyledik; biz bu ligde ilk defa oynayan bir kulüp olarak doğru bir kadro ve kulüp yapılanmasıyla beraber kalıcı bir Pendikspor amaçlıyoruz. İlk çıktığımız sezon bir sıkıntı yaşamak istemiyoruz, o yüzden kadromuzu doğru ve iyi oyuncularla takviye ettik. İçeride de zaten çok iyi oyunculara sahibiz. Biz bu sene inşallah bu ligde kalıcı olacak, iyi sonuçlar alacak, oynadığı oyunla herkese keyif verecek bir takım oluşturmak istiyoruz. Onun dışında çok büyük hedefler koymadık, oyuncularımıza da bunun dışında bir telkinde bulunmadık. ’Biz şampiyon olacağız, biz Süper Lige çıkacağız’ gibi bir iddiamız hiçbir zaman olmadı, olmayacak. Dediğimiz gibi oynadığımız oyun ve aldığımız sonuçlar bizi nereye götürecek onu ilerideki süreçte göreceğiz."



"KURDUĞUMUZ İYİ KADROYLA VE İYİ OYUNLA ÜST SIRALARDA OLMAYI UMUYORUZ"



Takımının genel yapısından bahseden Özköylü, "Biz kurduğumuz iyi kadroyla ve iyi oyunla ligin üst sıralarında olmayı umuyoruz. Bu da oyunumuzun ve oyuncularımızın bir getirisi olacak. En büyük avantajımız, bizim oyunumuzu ve sistemimizi bilen oyuncu sayısının çok fazla olması. Bu anlamda çok önemli aşama kaydettik. Yeniden sil baştan bir takım yok burada. Evet çok transfer var ama bu transferler özellikle benim daha önce çalıştığım, benim oyun stilimi bilen, sahada ne istediğimi bilen oyunculardan olduğu için biz bunu yeni bir takımmış gibi düşünmüyoruz" dedi.



"DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ 1 YERLİ, 1 YABANCI TRANSFER VAR"



Transfer sürecini değerlendiren Özköylü, "İki tane daha transferimiz olacak, önemli ve uzun süredir görüştüğümüz oyuncular. Bugün itibariyle iki tane Fenerbahçe U-19 takımından yapmış olduğumuz transfer var. Bizim kulüp olarak gelecek adına umut bağladığımız iki tane futbolcu. Bizim ligde bir kontenjan durumu var. Federasyonun belirlediği kadro yapılanması içerisinde belli yaş grupları içindeki oyuncuların kadronun içinde olması gerekiyor. Biz hem buraya sağlam oyuncular almak adına hem de kulübün geleceğine sağlam yatırım yapmak adına bu tür genç oyuncuları araştırıyoruz, buluyoruz, transfer ediyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Oyuncular illa ki oynayacak diye alınmayacak bu sezon. Ama kulübün gelecek senelerine yatırım yapmak adına yapılmış transferler olacak. Düşündüğümüz 1 yerli, 1 yabancı transfer var, mevkii olarak söylemeyeyim. Belki gerçekleşmez tam olarak bilmiyoruz. Gerçekleşme umudumuz çok fazla ama hayatta her an her şey olabiliyor. O yüzden kesinleşmeden kesin bir şey söylemek doğru olmaz" ifadelerini kullandı.