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Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Türkiye Kupası'ndaki Sivasspor maçında as oyuncularını kulübeye çekecek

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#Fenerbahçe#Türkiye Kupası#Sivasspor
Fenerbahçede Jorge Jesus, Türkiye Kupasındaki Sivasspor maçında as oyuncularını kulübeye çekecek
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 07:00

Jesus, Sivas’ta çok sayıda as oyuncusunu dinlendirecek. Ziraat Türkiye Kupası’ndaki yarı final turunun 2 maçlı olmasını ve hafta sonu ligdeki Giresunspor karşılaşmasının önemini dikkate alan Jesus, yarın Sivas’ta yapılacak müsabakada Valencia, Samet, Arda, Szalai ve Pedro’yu yedek oturtup, Batshuayi, King, İsmail, Emre ve Rossi’ye şans verecek.

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Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, Demir Grup Sivasspor ile oynanacak yarı final turunun iki maçlı olması ve hafta sonu Bitexen Giresunspor ile ligde çok önemli bir karşılaşma yapılacak olması nedeniyle kadroda rotasyona gitme kararı aldı. Portekizli çalıştırıcı, Sivasspor ile geçtiğimiz cumartesi günü oynanan lig maçında sakatlık geçiren Enner Valencia’yı, korkulacak bir durumu olmamasına karşın yarınki karşılaşmada yedek oturtacak.

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MAÇ EKSİKLERİNİ GİDERECEKLER

Valencıa’nın yanı sıra Samet Akaydın, Arda Güler ve Joao Pedro’yu da dinlendirmeyi planlayan Jesus, Sivas’ta kulübede oturacak oyuncuların yerlerine Michy Batshua, Joshua King, İsmail Yüksek, Emre Mor ve Diego Rossi’ye ilk 11’de şans vermeyi planlıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü böylelikle as oyuncularına nefes alma şansı tanıyacak ve sakatlıktan yeni çıkan Batshuayi ile King’in maç eksiklerini bir nebze olsun gidermelerini sağlayacak.

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#Fenerbahçe#Türkiye Kupası#Sivasspor

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