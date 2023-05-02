Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Türkiye Kupası'ndaki Sivasspor maçında as oyuncularını kulübeye çekecek

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Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, Demir Grup Sivasspor ile oynanacak yarı final turunun iki maçlı olması ve hafta sonu Bitexen Giresunspor ile ligde çok önemli bir karşılaşma yapılacak olması nedeniyle kadroda rotasyona gitme kararı aldı. Portekizli çalıştırıcı, Sivasspor ile geçtiğimiz cumartesi günü oynanan lig maçında sakatlık geçiren Enner Valencia’yı, korkulacak bir durumu olmamasına karşın yarınki karşılaşmada yedek oturtacak.

MAÇ EKSİKLERİNİ GİDERECEKLER

Valencıa’nın yanı sıra Samet Akaydın, Arda Güler ve Joao Pedro’yu da dinlendirmeyi planlayan Jesus, Sivas’ta kulübede oturacak oyuncuların yerlerine Michy Batshua, Joshua King, İsmail Yüksek, Emre Mor ve Diego Rossi’ye ilk 11’de şans vermeyi planlıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü böylelikle as oyuncularına nefes alma şansı tanıyacak ve sakatlıktan yeni çıkan Batshuayi ile King’in maç eksiklerini bir nebze olsun gidermelerini sağlayacak.

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