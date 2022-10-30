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Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Süper Lig tarihine geçti!

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#Fenerbahçe#Jesus#İstanbulspor
Fenerbahçede Jorge Jesus, Süper Lig tarihine geçti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 22:29

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 mağlup ederken Jorge Jesus lig tarihine geçti.

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Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin hat-trick yaptığı karşılaşmada İstanbulspor'u 5-2 yendi.

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si, geride kalan 11 hafta sonunda gol sayısını 34 yaptı. Sarı-Lacivertliler, bu süreçte 3.1 gol ortalamasına ulaşırken Jorge Jesus da lig tarihine geçti.

Opta verilerine göre, Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10+ maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek gol ortalaması yakalayan isim Jorge Jesus oldu (34/11).

Fenerbahçe, 103 golle Türkiye rekoru kırdığı 1988-89 sezonunda 11 maç sonunda 23 gole ulaşmıştı.

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#Fenerbahçe#Jesus#İstanbulspor

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