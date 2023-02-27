Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Konyaspor maçı öncesi oyuncularına böyle seslendi: Gole sevinmek bize yakışmaz

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Bütün Türkiye’yi yasa ve gözyaşına boğan deprem felaketi nedeniyle Süper Lig’e verilen 19 günlük ara, hafta sonu oynanan erteleme maçlarıyla yeniden start alırken, yaşanan acıların Fenerbahçe-Konyaspor maçına olan etkileri bitiş düdüğünden sonra bir bir ortaya çıktı. Tribünlerde her renkten taraftarların bir araya geldiği, protokolde ise 11 kulüp başkanının kenetlendiği maçta soyunma odasında konuşulanlar, Fenerbahçeli futbolcuların acıları içselleştirmesi ve yönetimin yaptıkları maç sonu netleşti.

1- JESUS’TAN FUTBOLCULARA UYARI

F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, futbolcularla yaptığı maç toplantısında depremin acıları hala içleri sızlatırken atılacak olası gol veya gollere sevinmemelerinin daha doğru olacağını belirtti. Jesus “Gole sevinmek her futbolcunun doğal refleksidir ancak yaşananlar ortada, kimse gollere sevinmeyecek ve hepimiz ülkeye olan saygımızı, depremde yaşananlara duyduğumuz üzüntüyü göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

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2- GOL SONRASI ANLAMLI HAREKET

İlk günden bu yana deprem konusunda farkındalık mesajları veren, yardım kampanyalarına büyük destek sağlayan futbolcular da teknik direktörlerinin konuşmasını haklı ve yerinde buldu. Alınan bu ortak kararla futbolcular gollerin ardından coşkuyla sevinmek yerine siyah zemin üzerine yazılan “Türkiye bizim canımız” yazısına koştular.

3- YAŞAMINI YİTİREN TARAFTARLAR ANILDI

Maç boyunca depremde yitirilen Fenerbahçe dernek üyesi ve taraftarı 45 kişinin isimleri led ışıklarla sahaya yansıtıldı. Böylece onların manevi varlıklarının da tribünleri dolduran taraftarlar arasına dahil edilmeleri sağlandı.

4- ÖZEL FORMALAR SATIŞA ÇIKACAK

F.Bahçeli futbolcular formalarının sırt bölümünde deprem faciasında can ve mal kaybı yaşayan 10 ilin isimleri yer alırken kaptan Altay’ın sırtında ‘TÜRKİYE’ yazdı. Bu formalar açık arttırmayla satılacak ve geliri deprem bölgesine aktarılacak. Ayrıca maç öncesi yine deprem bölgesine gönderilmek üzere sahaya atkı ve bere atıldı.

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5- ALTAY İSTEDİ TAKIM SAHADA KALDI

Karşılaşma sonunda kaptan Altay Bayındır, hiçbir futbolcunun soyunma odasına girmesini izin vermedi ve tüm takımı “Türkiye bizim canımız, yaraları birlikte saracağız” pankartının etrafına toplayarak ülkeye güçlü bir mesaj verilmesini sağladı. Futbolcular büyük alkış aldı.

6- MİNİK ELİF SARE UNUTULMADI

Adıyaman’da yıkılan evlerinin enkazından 87 saat sonra kurtarılan, kendisini kurtaran Trabzon’un Of ilçesi Çoruk mahallesi muhtarı Coşkun Ayyıldız’ın sorduğu “Hangi takımı tutuyorsun” sorusuna verdiği “Fenerbahçeliyim” yanıtıyla bütün camianın sevgilisi haline gelen 7 yaşındaki Elif Sare Zencirkıran Konyaspor karşılaşmasında da unutulmadı. Elif, İrfan Can Kahveci’nin elindeki tabletle seremonide yer alırken, depremi yaşayan 25 çocuk da siyah tişörtlerle futbolcuların ellerinden tutarak Ülker Stadı’nda sahaya çıktılar.

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7- KAHRAMAN MUHTARA ÖZEL FORMA

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Elif’i kurtaran aynı zamanda demirci ustası olan muhtar Coşkun Ayyıldız’a dün üzerinde “Allah senden razı olsun” yazılı bir Fenerbahçe forması yolladı. Coşkun Ayyıldız’ın bu formayı çerçeveletip muhtarlığa asacağını belirtti.