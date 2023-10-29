Fenerbahçe'de İsmail Kartal'tan transfer yanıtı! "Ayağında kırık var..."

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor ile oynayacakları karşılaşma öncesi konuştu.

Bu özel günde galibiyetle sahadan ayrılmak istediklerini kaydeden İsmail Kartal, "Öncelikle Cumhuriyeti'n 100. yılı kutlu olsun. Bugünkü maça özel bir formayla çıkacağız. İnşallah bugün de Cumhuriyet'imizin 100. yılıyla birlikte kendimize yakışan futbolla haftayı 3 puanla kapatmak istiyoruz." dedi.

Alexander Djiku'nun ayağında kırık olduğunu söyleyen Kartal, "Djiku'nun ayağında hafif bir kırık var. Doktor 2-3 hafta süreceğini söyledi. Samet bugün sahaya çıkacak. Samet bizim önemli oyuncularımızdan biri. Sezon başında da 4 stoperim olduğunu söylemiştim. Milli maçlarda iyi maçlar çıkardı. İnşallah bugün de güzel bir maç çıkartır." diye konuştu.

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İsmail Kartal, "Stoper transferi olacak mı?" şeklindeki soruya "Bakalım, orası daha belli değil." yanıtını verdi.