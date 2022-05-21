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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan taraftara teşekkür!

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig
Fenerbahçede İsmail Kartaldan taraftara teşekkür

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup etitkleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbaçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları;

Maçta konuşacak bir şey yok, rakibimizin durumu ortada. Allah yardımcıları olsun, böylesine güzel bir şehrin daha güzel bir yerde olması lazım. Maça iyi başladık ve skoru da bulduk.

HAYIRLISI OLSUN

5.5 aylık süre içerisinde Samandıra personeline, ekibime ve verdiğim mesajları çok iyi anlayan Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim. Ben, ilk geldiğim zaman Fenerbahçe taraftarının ne istediğini biliyorum demiştim ve şu ana kadar taraftarımızın istediklerini verdik. Bunların hepsini yapan da oyuncu grubumuz. Çok iyi mücadele ederek, iyi oynayarak... Camiamızın birleşmesi beni çok mutlu etti, ben bunları hayal ederek başlamıştım. Ben ilk gün neredeysem, bugün de oradayım. Bugün itibariyle sözleşmem bitti, bundan sonrası için kararı başkanımız ve yönetimimiz verecek. Fenerbahçemiz için de benim için hayırlısı olsun

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BU SEVİYEYE KADAR GELDİk

Biz bugünlere oyuncularımızla beraber geldik. Birbirimize saygılı bir şekilde geldik ve ne istediğimi çok net bir şekilde anlattım. Adaletlice, saygılıca bu seviyelere kadar geldik. Bugün, bu takım bu seviyeye geldiyse en büyük pay sahibi futbolcularımızın ve taraftarımızın

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig

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