Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan sol bekte son çare Kai Havertz taktiği

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UEFA Konferans Ligi’nde perşembe günü Nordsjaelland deplasmanında liderlik mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe’de defans krizi yaşanıyor. Sarı lacivertli takımda Becao, Djiku ve Serdar Aziz sakat, Samet ve Mert Müldür ise UEFA kadrosunda yok, Karagümrük maçında sakatlık yaşayan Ferdi’nin de durumu belirsiz.

GENÇLER GÖREV ALABiLiR

Osayi-Samuel’in sağ bekte, Oosterwolde’nin stoperde yeri garanti gözükürken Hollandalı savunmacının partnerinin genç Yusuf Akçiçek veya Ahmet Necat Aydın olması bekleniyor.

Ferdi’nin maça yetişmemesi durumunda sol bekte kimin görev yapacağı belirsiz. Ferdi iyileşmezse Alman Milli Takımı’nda Julian Nagelsmann’ın 10 numara olan Kai Havertz’i sol beke çekmesi gibi asıl mevkisi başka olan bir oyuncu buraya kaydırılabilir.

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