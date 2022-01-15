Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan maç sonu Löw açıklaması

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Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları;

Ahmet Çalık'ı Konyaspor'a ben transfer etmiştim. Çok üzgünüm. Çok iyi bir insandı. Altyapıdan gelen çocuklara çok sahip çıkıyordu. Onlara krampon alıyordu, harçlık veriyordu. Gerçekten çok iyi bir insandı

TOPARLANMAYA BAŞLADI

Maça iyi başladık, sonrasında Antalyaspor ortak oldu. İkinci yarıya çok fazla iyi başlayamadık. Hamlelerle takım biraz daha toparlanmaya başladı. Gol geldi. Golden sonra mecburi değişiklikler yaptık. Hasta ve sakat oyuncularımız vardı, mecburen kadroya aldık.

HEMEN GOL YEDİK

3 puanı alıp, evimize gitmek istiyorduk. Golden sonra hemen bir gol yedik. Berke'nin belinde bir problem var, durumu belli değil.

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TAM İSTEDİKLERİMİZİ YAPAMADIK

Güzel olan bir taraf vardı, taktik disiplin olarak oyundan hiç açılmadık. Bu da benim açımdan sevindirici bir durum ama tam istediklerimizi sahada yapamadık. Çünkü üretkenliği sağlayamadık

ZAMANLA YARIŞIYORUZ

Biz Fenerbahçe'yiz. Aramıza katılacak arkadaşlarımız var. Zamanla yarışıyoruz şu anda. Zamanımız yok. 3 günde bir maç oynuyoruz. En hızlı şekilde aramıza dönmelerini ve birlikte daha güçlü şekilde mücadele etmek isteyeceğiz

TAKIM DA OYUNDA GELİŞECEK

Taktik disiplini geliştireceğiz. Takım da oyun da gelişecek. Bunun da aramıza katılacak oyuncularımızla birlikte olacağına ben yürekten inanıyorum

KARTAL'TAN LÖW YANITI

Fenerbahçe'ye hep boş kağıda imza attım. Fenerbahçe için göreve davet edilirsem gelirim. Löw falan bugünün konusu değil. O konular başkanımızın sorumluluğunda. Benim bir şey söylemem doğru olmaz.