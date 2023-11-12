Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Fred açıklaması

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal açıklamalar yaptı.

"BİZ KAZANMAK İÇİN GELDİK"

Galatasaray'ın puan kaybı için konuşan Kartal, "Her maça, maç maç bakıyoruz. Rakiplerimizin kaybetmesiyle kazanmasıyla ilgilenmiyoruz. Tabii ki kaybetmesi bizim için önemli. Biz kazanmak için geldik. Fenerbahçe, her zaman her yerde kazanmak için sahaya çıkar. Moral motivasyon iyi durumda. 3 puan alıp milli araya moralli gitmek istiyoruz. Adana Demirspor takımı kendi evinde iyi futbol oynuyor. Kendi taraftarıyla coşkulu oynuyor. Bunun bilincindeyiz. Deplasmanlarda, kendi evlerindeki kadar başarılı değiller. İlk 15-20 dakika çok önemli. Direnç koymak isteyeceğiz. Kendi futbolumuzu oynayarak 3 puanı almak üzere planlarımızı yaptık." dedi.

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"ANTRENMANDA DENEDİK"

Sakatlığı sebebiyle kadroya alınmayan Brezilyalı yıldız Fred hakkında konuşan Kartal, "Fred'i antrenmanda denedik. Kendisiyle konuştuk. Koşularında bir şey yok ama 1-2 pozisyonlarda ağrı hissetti. Doktorla beraber oturup konuştuk, 'Oynayamayacak' durumda. Riske edip sakatlığı ilerlemesin diye kadroya almadım." açıklamasını yaptı.