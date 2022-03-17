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Fenerbahçe'de İsmail Kartal 'üç as'ına güveniyor!

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Mesut Özil
Fenerbahçede İsmail Kartal üç asına güveniyor
Süleyman Arat

Maç eksikliğini atlatmak için önemli mesafe kateden Mesut Özil’in yükselen formu, takımın moral kaynağı Arda Güler’in giderek kadronun değişmezi olması ve İrfan Can’ın performansı İsmail Kartal’ın elini güçlendiriyor.

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Son haftalarda flaş galibiyetler alarak taraftarlarını mutlu eden Fenerbahçe’de lig ikinciliği için büyük önem taşıyan Konyaspor maçı öncesinde Ferdi Kadıoğlu dışında eksik kalmazken takımda özellikle üç süper solak, Mesut Özil, Arda Güler ve İrfan Can’ın formları teknik direktör İsmail Kartal’ın yüzünü güldürüyor.

OSAYI SAMUEL SAĞA

Cezası biten İrfan Can’ın takıma dönmesiyle birlikte Osayi Samuel’in sağ beke çekilecek olması kesinleşirken, maç eksikliğini atlatmak için önemli mesafe kateden Mesut Özil’in yükselen formu, takımın moral kaynağı Arda Güler’in giderek takımın değişmezi olması, Gustavo ve Novak’ın artık oynayacak seviyeye gelmesi keyifleri yerine getirdi.

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GENÇLERE TÖREN

Fenerbahçe, 6 genç oyuncunun sözleşmelerinin uzatılması için bugün imza töreni düzenleneceğini duyurdu. Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için düzenlenecek tören saat 17.30’da, Ülker Stadyumu 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilecek.

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HAZIRLIKLAR FERDİ'SİZ BAŞLADI

Fenerbahçe, pazar günü sahasında Konyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Ferdi’nin tedavisine devam edilirken bu oyuncunun Kayseri maçında oynamaya hazır olacağı öğrenildi.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Mesut Özil

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