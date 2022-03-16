Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe için şampiyonluk ayarında maç! Konyaspor'dan 3 puan alınırsa...

#Fenerbahçe#Konyaspor#Süper Lig
Fenerbahçe için şampiyonluk ayarında maç Konyaspordan 3 puan alınırsa...
Süleyman Arat

Fenerbahçe, ikincilik için sezonun en önemli mücadelesine çıkacak. Kanarya’da tüm takım, Devler Ligi için ekstra motive olurken ilk hedef lig 2.’si Konya ile 5 puanlık farkı 2’ye indirmek.

Haberin Devamı

Son 5 lig maçında müthiş bir çıkış yakalayarak 13 puan toplayan Fenerbahçe, pazar günü lig ikinciliği yarışındaki en büyük rakibi olan Konyaspor’u yenip Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamak için avantaj yakalama peşinde.

Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde 5 puan önündeki Konyaspor’u yenerek farkı 2’ye indirmek isteyen sarı lacivertliler bu kritik karşılaşma için çalışmalarına bugün başlıyor.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe, Ali Koç ve Galatasaray PFDKya sevk edildiFenerbahçe, Ali Koç ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildiHaberi görüntüle

TARAFTARLAR İNDİRİM BEKLİYOR

Sarı lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal ile öğrencileri Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşıp önümüzdeki sezon için kulübe önemli gelir ve prestij elde etmenin hesaplarını yapıyorlar. Futbolcular da kötü giden sezonu ikinci bitirmekte kararlı oldukları ve bu hedef için kenetlendikleri açıklandı.

Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar da sezonun en önemli maçlarından biri olarak gördüğü Konyaspor karşılaşmasında futbolcuları Trabzonspor maçında olduğu gibi dolu tribünlerle coşturmak istiyorlar. Sarı lacivertliler kritik Konya mücadelesi öncesi yönetimden bilet fiyatlarında indirim yapmasını da bekliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Konyaspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Marianın torunlarını kurtarıyor

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Maria'nın torunlarını kurtarıyor

#Ukrayna
Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

#Rusya Ukrayna
Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Marianın torunlarını kurtarıyor

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Maria'nın torunlarını kurtarıyor

#Ukrayna
Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

#Rusya Ukrayna
Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud