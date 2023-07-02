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Fenerbahçe'de İsmail Kartal transfer raporunu hazırladı! Ayrılık...

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#Transfer#Fenerbahçe#İsmail Kartal
Fenerbahçede İsmail Kartal transfer raporunu hazırladı Ayrılık...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 11:50

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, yönetime raporunu sundu.

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Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ı resmen açıklayan sarı lacivertiler, kadro planlamasına da başladı.

Sabah'ın haberine göre; göreve gelir gelmez çalışmalarına hız kazandıran Kartal, yönetime raporunu sundu.

Tecrübeli teknik adam, takımda kalacak ve takımdan ayrılacak isimleri de belirledi.

Teknik patron İsmail Kartal ilk etapta hücum hattına yüzünü çevirirken takımda istemediği 3 oyuncunun adını da verdi.

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PEDRO'YA YOL GÖZÜKTÜ

Yeni transfer Dzeko'nun yanı sıra Batshuayi, King ve Serdar Dursun'un yeni sezon için yeterli olacağını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, Samatta ile Joao Pedro'ya ihtiyacı olmadığını söyledi.

Kartal ayrıca Gustavo Henrique için de olumsuz görüş bildirdi. Deneyimli çalıştırıcının, takımda kalmasını istediği ilk isim Arda Güler... Ancak yıldız futbolcunun ayrılığı ise kapıda.

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Arda dışında ise 7 oyuncunun kadronun şablonunu oluşturacağını hesaplayan Kartal; Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Luan Peres, Crespo, Batshuayi ve Emre Mor'un satılmamasını raporuna yazdı.

Sözleşmesi biten Zajc ile de yeniden anlaşılması bekleniyor. Serdar Aziz- Luan Peres tandemini ilk olarak planlayan tecrübeli antrenör, sol bekte Oosterwolde'yi beğenmezse Peres'i bu bölgeye çekip Szalai'yi sol stoper yapacak.

Rapordaki en kritik durum ise 'teklif gelirse gidebilirler' bölümü. Bu isimler Osayi Samuel, Szalai, Arao, Rossi ve Joshua King'den oluşuyor.

Bu oyuncuların ayrılması halinde ise yerlerine hemen takviye yapılacak.

Osayi'nin atletizm özelliğini kullanmak isteyen 62 yaşındaki çalıştırıcı, futbolcunun satılması durumunda Sassuolo'dan Mert Müldür'ü hedef olarak belirledi.

Stoperde ise Luan Peres'i, Szalai'nin önünde gören Kartal, Arao'yu da sıralamasında arkaya aldığı için gidişine onay verdi.

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#Transfer#Fenerbahçe#İsmail Kartal

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