Fenerbahçe'de İsmail Kartal öfkesi: "Dzeko olsam soyunma odasının kapısını çalarım, sen ne yapıyorsun!.."

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Fenerbahçe, Samsunspor karşısında şampiyonluk yolunda çok kritik iki puan kaybederken karşılaşmanın ardından teknik direktör İsmail Kartal'a tepkiler vardı.

Tecrübeli teknik adam, Samsunspor'un beraberlik golünün ardından Dusan Tadic'in yerine Joshua King'i, İrfan Can Kahveci'nin yerine Cengiz Ünder'i ve Edin Dzeko'nun yerine de Michy Batshuayi'yi oyuna soktu. Yerini Michy Batshuayi'ye bırakan Edin Dzeko, oyundan çıkarken yedek kulübesine doğru el kol işareti yaptı.

Özellikle takımın omurgasını oluşturan 4 oyuncunun kenara gelmesi tartışma konusu olurken spor adamları Fenerbahçe'ye puan kaybettiren durumun bu değişiklikler olduğuna vurgu yaptı.

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ERSUN YANAL: KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL

Yayıncı kuruluşta maçı yorumlayan Ersun Yanal, "Kuyt, Sow, Emenike, Webo... Bu 4 oyuncunun 60 gole katkısı oldu. 50 küsür golde bu adamlar vardı. Fenerbahçe yıllar sonra bunu yakaladı. Dzeko, Tadic, Szymanski, İrfan Can... Çok iyi oynuyorlar. Bir anda 70'te üç oyuncunun çıkıyor olması Fenerbahçe'yi geriye attı. Bu kabul edilebilir bir şey değil. 10 dakikalık baskıyı bu oyuncularla yapsan bence gole gidersin." sözleriyle İsmail Kartal'ın hatalı kararlara imza attığını ifade etti.



TÜMER METİN: DZEKO OLSAM SOYUNMA ODASININ KAPISINI ÇALARIM



Tümer Metin ise puan kaybının sorumlusu olarak İsmail Kartal'ı gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:



"Dünyanın hiçbir yerinde oyun 1-1 devam ederken kendi sahanda ligin gol kralını, dünya yıldızı bir oyuncuyu çıkaramazsın. Taraftarla, oyuncuyla ya da teknik direktörle maçı kazanırsın. Bugün üçü de durdu Fenerbahçe'de.

Bu akşam ben Dzeko olsam soyunma odasının kapısını çalarım, sen ne yapıyorsun diye. Batshuayi mi girecek? Saygım sonsuz, çift forvete dönüp skoru alalım çıkar. Kazanmak zorunda olduğun maçta 1-1'ken ben nasıl çıkıyorum ya? Ne hayal ettin hoca. Beraberlik İsmail Kartal'a yazar."

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"FİZİKSEL DÜŞÜŞÜN FATURASI"



Galatasaray’ın Trabzonspor deplasmanına gittiği gün Kadıköy’de saat 16:00’da Samsunspor ile oynamak, kâğıt üzerinde Fenerbahçe için mükemmel bir fırsattı. Sarı lacivertliler, bu şansın farkında bir şekilde maça başlamasına rağmen 90 dakikanın devamında sezon başından beri ilk kez sahada bu kadar yorgun gözüküp evinde çok önemli iki puan bıraktı.

İlk 45 dakika, aslında Fenerbahçe standardında oynandı. İlk 15 dakikalardaki 12. gol, İsmail Kartal’ın öğrencilerinin topu kalesinden diğer kaleye götürmekte ne kadar becerikli olduğunun iyi bir örneğiydi. 36. dakikada Dzeko’nun Okan Kocuk ile karşı karşıya kalıp kaçırdığı pozisyon da böyle.

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SAMSUNSPOR iLK ŞUTUNU 28’DE ATTI

Sarı lacivertliler, set oyununu sahaya iyi yayılım, dayanıklılık ve teknikle bezeyen ve doğru koşularla 60-70 metrelik set hücumları yapabilen bir takım. Samsunspor ilk şutunu 28. dakikada atarken devre arasına kadar kaleyi yokladıkları başka bir an olmadı.

Markus Gisdol hem önde pres yapıp hem de savunmadan uzun toplarla çıkarak aslında oyunu orta saha ve ilerisinde oynamayı planlamıştı. Birçok eksiğine rağmen öğrencilerinin bunu iyi uyguladıkları da bir gerçek ancak iki takım arasındaki teknik ve kalite farkı ciddi şekilde hissediliyordu. Ta ki Fenerbahçe fiziksel olarak oyundan düşmeye başlayana kadar.

Gözden Kaçmasın İsmail Kartal: Pozisyonları değerlendiremedik Haberi görüntüle

iLK YARIDA 48 PAS HATASI YAPILDI

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Aslında ilk yarıdan bu düşüşün işaretlerini görmek mümkündü. Opta verilerine göre, topa çok sahip olmanın da etkisiyle ilk yarıda yapılan 48 pas hatası, sarı lacivertlilerin bu sezonki en yüksek rakamıydı. Bir kısmının rakibin baskısından bağımsız olduğunu da eklemek gerek.

İkinci 45 dakikayla bu direnç düşüşü, daha net hissedildi. Samsunspor önce Taylan’ın şutuyla ilk ciddi tehlikesini, sonrasında Emre Kılınç’ın serbest vuruşuyla beraberlik golünü buldu.

OYUNDAN ÇIKAN OYUNCULARI ARADI

İsmail Kartal’ın önündeki verilerde benzer bir fiziksel performans azalması gözüküyor olacak ki 70. dakikada ön üçlüyü, 80’de Szymanski ile dörtlüyü değiştirdi. Daha zinde bir ön hücum hattı sahada olsa da bu anları oynamak konusunda saha kenarına gelen isimleri aradı Fenerbahçe. Yarı panik, yarı baskıyla geçen bir son bölüm, sezonun kritik puan kayıplarından biriyle sonlandı.