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Fenerbahçe'de İsmail Kartal hem Daum’u hem de Aykut Kocaman’ı yakaladı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig
Fenerbahçede İsmail Kartal hem Daum’u hem de Aykut Kocaman’ı yakaladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2023 01:00

Süper Lig’de ilk 8 maçın tamamını kazanan tek takım olan F.Bahçe kendi başarısını yineledi. Sarı lacivertliler 2009-10’da Daum ile ilk 8 maçın tamamından galibiyet ile ayrılırken, İsmail Kartal ayrıca Aykut Kocaman’ın ardından kulüpte üst üste 9 galibiyet alan 2. Türk teknik direktör oldu.

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Süper Lig tarihinde bir sezona 8’de 8 yaparak başlayan tek takım olan Fenerbahçe dün deplasmanda Kasımpaşa’yı devirerek kendi rekorunu egale etti. Sarı lacivertliler teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon elde ettiği başarıdan önce 2009-10 sezonunda Christoph Daum yönetiminde ilk 8 maçın tamamından galibiyetle ile ayrılmıştı.

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iSMAiL KARTAL’A REKOR iÇiN 2 GALiBiYET GEREK

Ayrıca Fenerbahçe’nin başında görev yaptığı son 9 Süper Lig maçını kazanan İsmail Kartal, Aykut Kocaman’ın ardından sarı lacivertli ekiple üst üste 9 galibiyet alan 2. Türk teknik direktör oldu. Kartal 2 galibiyet daha alırsa Kocaman’ı da geçecek.

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2023-24 SEZONU iLK 8 MAÇ

Gaziantep..................2-1
Samsunspor..............2-0
Ankaragücü...............1-0
Antalyaspor...............3-2
Alanyaspor................1-0
Başakşehir................4-0
Çaykur Rize...............5-0
Kasımpaşa ................2-0

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2009-10 SEZONU İLK 8 MAÇ

Denizlispor................2-0
Sivasspor..................3-0
Diyarbakır .................3-1
Manisaspor...............2-1
Bursaspor .................1-0
B.Şehir Bld. ...............1-0
Antalyaspor...............2-1
Gençlerbirliği.............3-1

KANARYA iŞi ERKEN GOLLERLE BiTiRiYOR

Edin Dzeko, Fenerbahçe’nin bu sezon Süper Lig’deki en erken deplasman golünü Kasımpaşa filelerine gönderdi. Bosnalı yıldız 5.39’da topu ağlarla buluştururken sarı lacivertliler bu sezon 4. kez ilk 10 dakikada skor üstünlüğünü ele geçirmeyi başardı.

1. haftadaki Gaziantep mücadelesinde yine 3. dakikada Dzeko sahneye çıkarken 6. haftada Başakşehir karşısında 5. dakikada Djiku perdeyi açmıştı. Geçen hafta Rize ile oynanan karşılaşmada da ilk gol 3. dakikada Szymanski’den gelmişti.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig

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