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Fenerbahçe’de İsak Vural ilk idmanına çıktı

#Fenerbahçe#Süper Lig#İsak Vural
Fenerbahçe’de İsak Vural ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe’nin yeni transfer ettiği genç futbolcu İsak Vural, sarı-lacivertli takımla ilk idmanına çıktı.

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Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan ısınma ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahada devam eden antrenman koşu ve pas çalışmaları ile sürdü. Sarı-lacivertliler idmanı, çift kale maçlarla noktaladı.

İSAK VURAL İLK KEZ İDMANDA

Öte yandan Fenerbahçe’nin Benfica’nın altyapısından kadrosuna kattığı genç yıldız adayı İsak Vural, sarı-lacivertli takımla idmanda yer aldı.

İsak ilk idmanında gösterdiği performans ve ayak hakimiyetiyle dikkat çekti.

Fenerbahçe’de Enner Valencia günü saha çalışmalarıyla, Ferdi Kadıoğlu da özel program dahilinde yaptığı çalışmayla tamamladı.

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Fenerbahçe’de İsak Vural ilk idmanına çıktı

 

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#Fenerbahçe#Süper Lig#İsak Vural

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