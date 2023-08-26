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Fenerbahçe'de İrfan Can ve Szymanski coşuyor, coşturuyor!

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Sebastian Szymanski
Fenerbahçede İrfan Can ve Szymanski coşuyor, coşturuyor
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2023 07:00

Fenerbahçe orta sahasının formda oyuncuları İrfan Can Kahveci ve Szymanski golleri ve asistleryle Fenerbahçe’ye hayat veriyorlar.

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İlk 11’de oynasa da kulübeden gelse de İrfan Can ve Szymanski skora verdikleri katkılarla 7 resmi maçta 7 galibiyetin kahramanı oldular.

SEVİLDİKÇE COŞUYOR

İsmail Kartal’ın göreve gelmesiyle, eski günlerine geri dönen İrfan Can sezon başında taraftarların tepkisiyle karşılaşsa da 7 maçta 4 gol. 3 asiste ulaşarak taraftarın tekrar kalbine girdi.

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SZYMANSKI BÜYÜLÜYOR

7 resmi maçta 4 gol, 4 asiste imza atan Szymanski de İrfan Can gibi ilk 11 de çıksa ikinci yarıda oyuna dahil olsa da forma giydiği her maça imzasını atmayı başardı. Twente karşısında 1 gol, 1 asistle oynayan Polonyalı yıldız F.Bahçe’nin en doğru transferlerinden biri olarak öne çıkıyor.

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Sebastian Szymanski

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