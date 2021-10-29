Fenerbahçe'de İrfan Can ve Mert Hakan fırtınası! Konyaspor maçında...

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Fenerbahçe , Konyaspor ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile devam etti. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde 5’e 2 top kapma oyunu ve pas çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alanda çift kale maç oynandı. Bu karşılaşmada Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, müthiş performanslarıyla parladı.

Her iki orta saha oyuncusu da maçta tüm hünerlerini sergiledi, yaptıkları şık asistlerle alkış aldı. İrfan ikinci yarıda Konyaspor ile yarın oynanacak karşılaşma öncesi bu ikilinin performansını artırması, Vitor Pereira’nın yüzünü güldürdü.

Fanatik'in haberine göre İrfan uzun süren sakatlığın ardından henüz süre almadığı için ilk 11’de görev yapması beklenmiyor. Ancak Mert Hakan, antrenmanlardaki istekli görüntüsüyle zorlu maçta formaya kapmaya yakın. 27 yaşındaki oyuncunun maça 11’de başlaması, İrfan’ın ise ilerleyen dakikalarda oyuna dahil olması muhtemel.