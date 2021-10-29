Son Dakika: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri yükseliyor! Eşinin paylaşımı transfer ateşini yaktı...

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İtalya Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen Vedat Muriqi'nin ismi, son dönemlerde ciddi şekilde golcü sıkıntısı çeken Fenerbahçe ile anılmaya devam ediyor.

İtalya macerasında beklentilerin altında kalan ve ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye geri dönmeye sıcak baktığı konuşulan Kosovalo futbolcunun eşi Edibe Muriqi, çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Edibe Muriqi, televizyonda yayınlanan, eşi Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki haberin fotoğrafını paylaştı. Edibe Muriqi söz konusu paylaşımına ayrıca Orhan Ölmez'in Hayallerim isimli eserini ekledi.

İSTANBUL'A DÖNMEK İSTİYORLAR

Lazio'da Immobile'nin performansı ve kendi formsuzluğu nedeniyle ikinci planda kalan Vedat Muriqi'nin teknik direktör Maurizio Sarri'nin desteğine rağmen ayrılığı kafasına koyduğu belirtiliyor.

27 yaşındaki golcünün ilk tercihinin eski takımı Fenerbahçe olduğu ve ailesinin de tekrar İstanbul'da yaşamayı çok istediği kaydediliyor. Sarı-Lacivertlilerin devre arasında Vedat Muriqi için İtalyan kulübüne kiralama teklifinde bulunacağı da öne sürülüyor.

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İTALYANLARA GÖRE BİR PROBLEM VAR

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Vedat Muriqi'in en büyük hayalinin yeniden Fenerbahçe'ye geri dönmek olduğu ifade edildi. Golcü oyuncunun Lazio'dan ayrılarak sarı-lacivertli takıma dönmek istediği fakat bonservis sorunu nedeniyle zor bir ihtimal olduğu kaydedildi. İtalyan ekibi, 15 milyon euroya yakın bir bonservis ücreti almak istiyor.

Ayrıca yine aynı haberde, Vedat Muriqi'nin Lazio yönetimine transfer için baskı uyguladığı ve Fenerbahçe'ye dönmek istediğini yöneticilere söylediği iddia edildi. "Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye dönmenin hayalini kuruyor" ifadesi kullanılan haberde, forvet arayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve Pereira'nın Muriqi konusunda istekli olduğu öne sürüldü.

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LAZIO'DA NE YAPTI?

Kosovalı golcü, İtalyan temsilcisinde süre aldığı 42 resmi maçta yalnızca 2 gol atarken 2 kez de asist katkısı yaptı.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

7 Temmuz 2019 yılında 5.6 milyon euro karşılığında Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriqi, 36 maçta sarı-lacivertli formayı giydi. Kosovalı oyuncu bu karşılaşmalarda 17 gol ve 7 asistle oynadı.

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FENERBAHÇE'NİN PROBLEMİ GOL

Süper Lig’in henüz başı olsa da geride kalan 10 maçın istatistik verileri Fenerbahçe’nin gol yollarında sıkıntı çektiğini ve gol ayakları çalışmazsa sezonu zirvede tamamlamanın zor olduğunu gösteriyor. Sarı lacivertli ekibin sezonu şampiyonlukla taçlandırdığı her dönemde golcüleriyle öne çıktığı görülürken istatistiki verilere göre F.Bahçe ya gol ayaklarının harekete geçirecek ya da Süper Lig’in devre arasında kadrosunu bir santrfor ile takviye edecek.

NET SANTRFOR YOK

Takımın gol umudu olarak sahaya sürülen ne Enner Valencia’nın ne Berisha’nın ne de Diego Rossi’nin Fenerbahçe’nin aradığı santrafor olmadığı konusunda futbol kamuoyunda genel bir fikir birliği oluşurken istatistikler de bu fikirleri haklı çıkartıyor.

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Gol noktasında en etkili isim olarak öne çıkan Valencia ligde 10 maçta sadece 2 golde kaydederken, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Mesut Özil de aynı şekilde 2 gol attı.

Takımda santrafor özelliğine sahip tek isim olarak Serdar Dursun öne çıkarken bu oyuncunun da gerek sakatlık yüzünden gerek Vitor Pereira’nın terciyi yüzünden takımın 1. santraforu olamadığı öne çıkmakta.

GOLCÜLERDE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞANDI

Son üç sezonda takıma gol umudu olarak alınan Slimani,Frey, Cisse, Kemal Ademi, Samatta gibi isimlerden umduğu verimi elde edemeyen Fenerbahçe, 2019-20 sezonunda görev yapan ve oynadığı 32 maçta 15 gol atarak maç başına 2.13 ortalamaya ulaşan Vedat Muriqi istatistiksel olarak en iyi olarak öne çıksa da diğer oyuncuların düşük performansı yüzünden ligde ancak yedinci olunabilmişti.

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GERÇEK SANTRAFOR ŞART

Fenerbahçe’nin şampiyon olduğu veya kıl payı şampiyonluğu kaçırdığı yılların ortalamalarına bakıldığında gerek santrafor pozisyonunda oynayan isimlerin gerekse değer forvet oyuncularının bol gol attığı öne çıkmakta.

Şampiyon olunan 2013-14 sezonunda maç başına 2.17 gol ortalamasıyla onayan Fenerbahçe’de 15 golle Moussa Sow,12 golle Emenike, 10 golle Dirk Kuyt, 9 golle Webo takımlarını zafere taşımışlardı.

2010-11 sezonunda ise 34 maçta maç başına 2.47 gol ortalamasını yakalayan sarı lacivertlilerde 28 golle Alex de Souza gol kralı olmuş, Mamadou Niang 15 gol, Semih Şentük 10 gol, Lugano dahi 7 gol atmayı başarmıştı.

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YILLARA GÖRE FENERBAHÇE GOL ORTALAMALARI

2021-22 10 maçta 1.4

2020-21 40 maçta 1.8 Lig üçüncüsü

2019-20 34 maçta 1.7 Lig yedincisi

2018-19 34 maçta 1.29 Lig altıncısı

2017-18 34 maçta 2.29 Lig ikincisi

2016-17 34 maçta 1.76 Lig üçüncüsü

2015-16 34 maçta 1.76 Lig ikincisi

2014-15 34 maçta 1.76 Lig ikincisi

2013-14 34 maçta 2.17 Lig Şampiyonu

2012-13 34 maçta 1.94 Lig ikincisi

2011-12 34 maçta 1.79 Lig ikincisi

2010-11 34 maçta 2.47 Lig Şampiyonu