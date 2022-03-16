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Fenerbahçe'de imzalar atılıyor! Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve 4 isim...

#Fenerbahçe#Arda Güler#Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçede imzalar atılıyor Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve 4 isim...

Fenerbahçe, uzun süredir yeni sözleşme görüşmeleri yaptığı Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nda mutlu sona ulaştı. Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'yla birlikte toplam 6 genç isim, yarın Fenerbahçe'yle yeni sözleşme imzalayacak.

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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler olmak üzere 6 genç futbolcunun sözleşmelerinin uzatıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geleceğin Fenerbahçe’sinin imzaları atılıyor. Kulübümüz, kadrosunda bulunan 6 genç oyuncunun sözleşmesini uzatıyor. Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için 17 Mart Perşembe günü (yarın) saat 17.30’da, Ülker Stadyumu 1907 Tribünü’nde imza töreni yapılacaktır. Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız." ifadelerini kullanıldı.

400 BİN TL'YE TRANSFER EDİLMİŞTİ

Arda Güler, 2019 yılında Gençlerbirliği'nden 400 bin TL karşılığından transfer edilmişti. Arda Güler'in sonraki satışının kârından elde edilecek rakamın %20'lik payı Gençlerbirliği'ne verilecek.

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FERDİ'YE SERBEST KALMA BEDELİ

2018 yılında Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen’den 1 milyon 400 bin Euro karşılığında Fenerbahçe’ye gelen Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesinde serbest kalma bedelinin de bulunacağı öne sürülmüştü.

İSAK VURAL BARCELONA'NIN KAPISINDAN DÖNDÜ

16 yaşındaki İsak Vural'la Barcelona’nın ve Benfica da ilgileniyordu ancak yıldız adayı isim Fenerbahçe'yi tercih etmişti.

Bu sezon amatör lisansıyla sezonu kapatacak olsa da özellikle gelecek sezon A takım kadrosunda yer alacak ve maçlara çıkabilecek. U19 takımıyla maçlara çıkması beklenen yetenekli yıldızla uzun süreli sözleşme imzalanacak.

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Ferdi Kadıoğlu

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