Galatasaray maçı öncesi Barcelona'dan Emre Demir hamlesi! İstanbul'da flaş görüşme, gelecek sezon...

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray'la İstanbul'da karşılaşacak olan Barcelona, bir yandan maçın hazırlıklarını yaparken bir yandan da gelecek yılın kadrosuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Katalan ekibi eylül ayında büyük bir sürpriz yapmış ve Kayserispor'un altyapısından yetişen Emre Demir'le, gelecek sezondan geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. 18 yaşındaki futbolcu 2 milyon euro ve bonuslar karşılığında Barcelona'ya imza atarken, serbest kalma bedeli 400 milyon euro olarak belirlenmişti.

"EMRE'YLE DALGA GEÇMİŞLER"

Barcelona'ya transfer olan 3. Türk futbolcu olan Emre Demir'in transferini değerlendiren Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Gururluyuz, mutluyuz, umutluyuz. Altyapımızdan yetişerek defalarca alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen, Süper Lig’in en genç golcüsü Emre Demir'in, Barcelona'ya transferi konusunda anlaşma sağlandı. Emre 7-8 yaşında geldiğinde dalga falan geçmişler bu yaşta çocuk transfer olur mu diye. Emre’den en çok istediğim bu yaştakilere örnek olması ve Emre Demir olma hayalini kurdurması gerekiyor. İspanya Ligi’nde bu rakamlar anormal değil. Tabii Emre için yüksek bir rakam var, demek ki beklentileri yüksek. İkinci satışta % 20 payımız var. Devre arasında gidebilir, öyle olursa artı bir rakam var. Oynaması durumunda bonuslar var. Bu rakam 3 milyon eurolara kadar gidebiliyor." ifadelerini kullanmıştı.

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İSTANBUL'DA GÖRÜŞECEKLER

Sezonu Yukatel Kayserispor'da tamamlayacak olan Emre Demir'i yakından takip eden Barcelona, Galatasaray maçı öncesi genç futbolcuyla görüşme kararı aldı.

XAVI'YLE TANIŞACAK, GELECEK SEZONA DAİR...

İspanyol basınında yer alan habere göre Barcelona Futbol Direktörü Mateu Alemany ve kulüp danışmanı Jordi Cruyff, Galatsaray maçı için İstanbul'a gelen kafilede yer alarak Emre Demir'le görüşme gerçekleştirecek. Teknik direktör Xavi'nin de katılacağı ve oyuncuyla tanışacağı görüşmede Emre Demir'in son durumunun konuşulacağı ve gelecek sezona dair düşüncelerin aktarılacağı belirtildi.

OYNAYAMAMASI DA DEĞERLENDİRİLECEK

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Aynı haberde, Emre Demir'in Barcelona'ya transfer olmasına karşın Kayserispor'da forma giymekte zorlandığı vurgulanırken, bu durumun garip olduğu ve genç futbolcuyla toplantıda konunun ele alınacağı kaydedildi.

"HEDEFİM BARCELONA A TAKIMI"

Transferin ardından açıklamalarda bulunan genç futbolcu, "Futbola başlarken kendimi Messi'yi örnek alıyordum. Her maçını izliyordum. Ancak ben Emre Demir olmak istiyorum. Daha yolun başındayım. Daha çok çalışacağım. Çok çalışarak daha iyi bir Emre Demir izletmek istiyorum. Messi ile görüşmek isterdim Barcelona'da ama ayrıldı. Tabii Barcelona'da dünyaca ünlü yıldızlar var. Küçük yaşlarda gitmiştim. Çok güzel bir ortam var. Dört dörtlük diyebilirim. Hedefim Barcelona'da A takımda oynamak. Çok çalışarak Barcelona A takımında oynamak istiyorum." diye konuşmuştu.

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Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroya girmekte zorlanan 18 yaşındaki Emre Demir, Süper Lig'de 3 maçta sadece 16 dakika, toplamda da bu sezon 251 dakika forma giyebildi.