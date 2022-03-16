Son dakika: Manchester City'den Erling Haaland'a dev maaş teklifi! Real Madrid ve Barcelona derken...

Haberin Devamı

Sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan Erling Haaland'ın hangi takıma gideceği merakla bekleniyor.

REAL MADRID SADECE MBAPPE'YE YÖNELDİ

Bu sezonun başında Real Madrid'in Mbappe ve Haaland paketiyle gelecek sezona başlaması büyük olasılık olarak görülüyordu ancak son çıkan haberlere göre Madrid ekibi yalnızca Mbappe'yi almayı tercih edecek.

Çıkan haberlere göre Real Madrid, PSG ile sezon sonu sözleşmesi bitecek Fransız yıldızın transferini önümüzdeki dönemde açıklayacak.

FLORENTINO PEREZ, HAALAND'I BARCELONA'NIN ALMASINI İSTİYOR AMA...

Real Madrid başkanı Florentino Perez, Haaland'ı Barcelona'ya bırakarak Ronaldo ve Messi'nin ayrılmasıyla kaybolan La Liga ilgisinin bu yeni rekabetle geri gelmesini istiyordu. Maddi kriz sebebiyle Lionel Messi ile yollarını ayıran ve birçok oyuncusunun sözleşmesinde indirime gitmek zorunda kalan Barcelona'nın mali sebeplerle Haaland'ı kadrosuna katması zor gözüküyor.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz haftalarda Barcelona'nın Haaland için 5 yıllık sözleşme ve bonservis dahil 335 milyon Euro'luk bir transfer paketi hazırladığı yönünde haberler çıkmıştı ancak mevcut mali yapısıyla Katalan devinin bu transferi gerçekleştirmesi imkansıza yakın.

MANCHESTER CITY DEVREYE GİRDİ! REKOR MAAŞ

Real Madrid ve Barcelona'nın Haaland gündemi bu şekildeyken Norveçli golcü için Manchester City'den beklenen hamle geldi. Geçen sezon Harry Kane'i uzun süre gündeminde tutan ancak transferi bitiremeyen City, Erling Haaland için reddedilmesi zor bir teklifle geliyor.

Daily Mail'in haberine göre Manchester City, Haaland'a haftalık 600 bin euro (500 bin pound) ödemeye hazır. Bu da 21 yaşındaki futbolcuyu İngiltere Premier Lig'in açık ara en çok kazanan futbolcusu yapacak.

EN ÇOK KAZANANLAR: RONALDO VE DE BRUYNE

İngiltere Premier Lig'deki mevcut maaşlara bakıldığında en çok kazananlar sıralamasında zirveyi Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo ile Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne paylaşıyor. İki futbolcu da haftada 416 bin euro (350 bin pound) kazanıyor.

Haberin Devamı

HAALAND'IN SÖZLEŞMESİNDE İLGİNÇ MADDE: 2022'DE 75 MİLYON EURO

City'nin Haaland'a bu kadar büyük bir teklif hazırlamasının sebebi, genç futbolcunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli. Bild'de geçen yaz yayınlanan habere göre Haaland'ın Dortmund ile 2024'te sona erecek sözleşmesine 2022 yazından itibaren 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi aktif olacak.

MENAJER MINO RAIOLA VE BABA HAALAND KAZANACAK

Manchester City, Erling Haaland'ı 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyip kadrosuna katsa da transfer bu kadar ucuza mal olmayacak. Haaland'ın menajeri Mino Raiola ve babası Alf-Inge Haaland'ın da bu transferden büyük bir gelir elde etmesi bekleniyor. Bu iki ismin ücretleri de katılınca Manchester City, Erling Haaland transferini toplam 112 milyon Euro civarında bitirmiş olacak.

Haberin Devamı

BABA HAALAND DA CITY'DE FORMA GİYMİŞTİ

21 yaşındaki Erling Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland, 2000-2003 yılları arasında Manchester City forması giymişti. Haaland'ın da küçüklük döneminden Manchester City forması giydiği fotoğrafları bulunuyor.