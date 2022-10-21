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Fenerbahçe'de Gustavo Henrique'nin sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı! Bonservisi alınıyor...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Gustavo Henrique#Fenerbahçe
Fenerbahçede Gustavo Henriquenin sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı Bonservisi alınıyor...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 10:45

Fenerbahçe'nin sezon başında Jorge Jesus'un talebiyle Flamengo'dan kiraladığı Gustavo Henrique performansıyla taraftarın sevgilisi olmayı başardı. Brezilyalı oyuncunun kiralık sözleşmesindeki 'zorunlu bonservis maddesi' ortaya çıktı.

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Fenerbahçe, Flamengo ile 31 Aralık 2023'e kadar sözleşmesi olan Gustavo Henrique'yi Fenerbahçe 1.4 milyon euro karşılığında kiralamıştı. Sarı-lacivertlilerin Brezilya kulübü ile yaptığı anlaşmadaki önemli bir detay ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre Gustavo Henrique'nin sözleşmesinde "20 maç ilk 11 oynarsa Fenerbahçe bonservisini zorunlu olarak alacak" maddesi bulunuyor.

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Futbolcu, sarı-lacivertli forma ile 15 resmi maça çıkarken Avrupa Ligi'ndeki 4 karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kaldı. Avrupa Ligi elemelerindeki 4 maçın 2'sinde 90'ar dakika ter döktü. Süper Lig'de ise 7 karşılaşmada oynayıp hepsinde 90 dakika mücadele etti. Yani şimdiden 13 karşılaşmaya ilk 11 çıktı. Sözleşmedeki maddenin devreye girmesi için 7 maç kaldı.

ESKİ SAKATLIĞI NÜKSEDERSE MADDE DEVRE DIŞI KALIYOR

Kontratta ayrıca Flamengo'da daha önce yaşadığı sakatlık tekrarlanırsa, zorunlu alma maddesinin ortadan kalkacağı da bulunuyor.

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#Transfer#Gustavo Henrique#Fenerbahçe

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