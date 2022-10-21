Fenerbahçe'de Gustavo Henrique'nin sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı! Bonservisi alınıyor...

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Fenerbahçe, Flamengo ile 31 Aralık 2023'e kadar sözleşmesi olan Gustavo Henrique'yi Fenerbahçe 1.4 milyon euro karşılığında kiralamıştı. Sarı-lacivertlilerin Brezilya kulübü ile yaptığı anlaşmadaki önemli bir detay ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre Gustavo Henrique'nin sözleşmesinde "20 maç ilk 11 oynarsa Fenerbahçe bonservisini zorunlu olarak alacak" maddesi bulunuyor.

Futbolcu, sarı-lacivertli forma ile 15 resmi maça çıkarken Avrupa Ligi'ndeki 4 karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kaldı. Avrupa Ligi elemelerindeki 4 maçın 2'sinde 90'ar dakika ter döktü. Süper Lig'de ise 7 karşılaşmada oynayıp hepsinde 90 dakika mücadele etti. Yani şimdiden 13 karşılaşmaya ilk 11 çıktı. Sözleşmedeki maddenin devreye girmesi için 7 maç kaldı.

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Kontratta ayrıca Flamengo'da daha önce yaşadığı sakatlık tekrarlanırsa, zorunlu alma maddesinin ortadan kalkacağı da bulunuyor.