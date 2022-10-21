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Hull City'de isteneni veremeyen Pelkas için transfer iddiası! Fenerbahçe sonrası...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Pelkas#Fenerbahçe
Hull Cityde isteneni veremeyen Pelkas için transfer iddiası Fenerbahçe sonrası...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 10:05

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un gözüne giremeyen Yunan yıldız Dimitris Pelkas, transfer döneminde Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e kiralık olarak gönderilmişti. Pelkas'ın Hull City sonrası yeni adresinin Süper Lig ya da Rusya ligi olacağı iddia edildi.

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Fenerbahçe'de istenilen performans ortaya koyamayan ve Jorge Jesus'un gelişiyle birlikte kadroda düşünülmeyen Dimitris Pelkas, İngiltere Championship ekibi Hull City'e kiralık olarak transfer olmuştu. Hull City'de de verimli olamayan Pelkas'ın kiralık sözleşmesinin sona ermesinden sonra takımdan ayrılacağı ve yeni adresinin netleşeceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Pelkas'ın kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği iddia edildi. Fanatik'in haberine göre Pelkas'ın, sözleşmesinin sona ermesinden sonra Süper Lig'de kalması veya Rusya'dan bir takıma gitmesi bekleniyor.

Yunan futbolcu Pelkas için Rus ekiplerinden Dinamo Moskova ve Rubin Kazan'ın yakından ilgilendiği oyuncunun menajeri ile irtibatta olduğu iddia edilirken, Fenerbahçe ile sözleşmesi uzatılmaması durumunda 28 yaşındaki futbolcuya transfer tekliflerini iletecekleri ileri sürüldü.

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HULL CİTY'DE HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Bu sezon Hull City ile 7 maçta forma giyen Dimitris Pelkas 1 gol atabildi. Yunan futbolcu Hull City forması altında 392 dakika sahada kalabildi. Fenerbahçe'de toplamda 55 maçta forma giyen Pelkas, 13 gol ve 8 asistlik bir katkı sağladı. Oyuncunun piyasa değeri 4 milyon Euro olarak görülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Pelkas#Fenerbahçe

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