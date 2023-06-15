Fenerbahçe'de gündem golcü ve yeni hoca: Edin Dzeko açıklanabilir, en yakın isim Montella...

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Fenerbahçe'de sezonun tamamlanmasının ardından gözler cumartesi günü gerçekleştirilecek olağan mali genel kurula çevrildi.

Orta sertlikte geçmesi beklenen genel kurulda muhalefet kanadının ılımlı bir tavır sergileyeceği 15 gün sonra açılacak yeni sezon öncesinde kulübü yıpratmamaya çalışacağı öğrenildi.

Ancak diğer bir beklenti ise yönetimin taraftarların heyecanla beklediği teknik adam ve golcü transferinin genel kuruldan bir gece önce açıklanması.

Fenerbahçe yönetiminin ve başkan Ali Koç’un da ılımlı bir konuşma yapmasının beklendiği mali genel kurulda yeni sezon hedefleri anlatılacak ve yüksek ihtimalle golcü ve teknik adam konusu netleşecek.

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EDIN DZEKO MÜJDESi GELiR Mi?

Sarı-lacivertlilerin İnter ile yol ayrımına giren Edin Dzeko ile anlaştığı ve bu transferi yarın gece açıklamaya hazırlandığı da kulaktan kulağa yayılan bilgiler arasında. 37 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızın 2 yıllık imza atacağı ve yıllık 5 milyon Euro civarında bir ücret alacağı ifade ediliyor.

EN YAKIN İSİM MONTELLA AMA...

Deprem felaketi nedeniyle geç biten lig ve kupa maçları yüzünden yaklaşık 15 günlük bir aradan sonra muhtemelen 25 Haziran’da sezonu açacak ve 5-16

Temmuz’da Rusya’nın St. Petersburg kentine kamp ve hazırlık maçları oynamak için gidecek olan Fenerbahçe’de teknik direktör konusunun da mali genel kurula kadar netleşmesi bekleniyor.

Jorge Jesus’tan boşalan koltuğa en yakın isim Vincenzo MONTELLA. Ancak adı sır gibi saklanan ünlü bir yabancı teknik

adam da duyurulabilir.