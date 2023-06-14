Fenerbahçe, Bruma transferini KAP'a bildirdi

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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Braga'ya kiraladığı Armindo Bruma'nın kalıcı transferi için resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan bildiride; "Profesyonel futbolcumuz Armindo (Bruma) Tué Na Bangna'nın Portekiz Kulübü SC Braga'ya, 6.500.000 Avro bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Braga da Bruma ile 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

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FENERBAHÇE OCAK AYINDA 'ZORUNLU' SATIN ALDI

Fenerbahçe, sezon başında Hollanda ekibi PSV'den kiralanan Bruma'nın 4 milyon 250 bin euroluk satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurmuştu.

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada; Kadromuzda kiralık olarak yer alan Armindo (Bruma) Tué Na Bangna'nın kulübü Psv Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşma sonucunda Psv Eindhoven kulübüne 4.250.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanılmıştı.

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YALNIZCA 5 MAÇA ÇIKTI! UEFA VE TFF KADROSUNA ALINMADI

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Bruma sezon başında iki Şampiyonlar Ligi elemesi, iki Avrupa Ligi elemesi ve bir Süper Lig olmak üzere toplam 5 maça çıkmış, sonrasında UEFA'ya ve TFF'ye verilen listeye dahil edilmemişti.

Aynı dönemde hamstring sakatlığı da yaşayan Portekizli futbolcu daha sonra takımla çalışmalara başlasa da ligin ilk yarısının kalan bölümünde forma giyemedi.

BRUMA'NIN KARİYERİ

1994 doğumlu olan Bruma, ismini 2013 yazında Türkiye'de düzenlenen U20 Dünya Kupası'nda duyurdu. Portekiz U20 takımındaki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Bruma, aynı transfer döneminin sonunda 13 milyon euro bonservis bedeliyle Sporting'den Galatasaray'a geldi.

Yeteneğiyle taraftarın sevgilisi olan Bruma, Portekiz Milli Takımı'na kadar yükselse de beklenen çıkışı gösterip büyük bir transfer yapamadı. 2015/16 sezonunu Real Sociedad'da kiralık geçiren Portekizli oyuncu 2017 yazında 15 milyon euro bonservis bedeliyle Leipzig'e transfer oldu. Bruma, 2019 yazında 12 milyon euro bonservis bedeliyle PSV'ye imza attı. 2020/21 sezonunu Olympiakos'ta kiralık geçiren Portekizli yıldız, geride kalan sezonu PSV'de geçirdi ve bu sezon başında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

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28 yaşındaki Portekizli, Fenerbahçe'de çıktığı 5 maçta 1 asist yaptı. Braga'da bu sezon 21 maça çıkan Bruma, 4 gol atarken 6 da asist yaptı.