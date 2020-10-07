Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları başladı

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idman saat 11.00'de başladı. İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Toplu kondisyon çalışması ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli ekibin idmanını idari menajer Volkan Ballı, sportif direktör Emre Belözoğlu ve Fenerbahçeli eski futbolcu Selçuk Şahin birlikte takip etti.

Fenerbahçe'de A Milli Takımda bulunan; Ozan Tufan, Nazım Sangare, Ömer Faruk Beyaz, Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra kendi ülkelerinin milli takımlarında yer alan; Enner Valencia, Filip Novak, Garry Rodrigues, Mame Thiam, Nabil Dirar, Mbwana Samatta, Marcel Tisserand ve Dimitrios Pelkas idmanda yer almadı. Öte yandan sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Diego Perotti'nin tedavisine devam edildi.

MİLLİ ARADA HAZIRLIK MAÇI

Fenerbahçe, lige verilen milli arayı boş geçmeyecek. 10 Ekim Cumartesi günü TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor ile mücadele edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, yeni oyuncuları bu maçta görme şansı yakalayacak. İstanbulspor ile oynanacak hazırlık maçı basına kapalı gerçekleştirilecek.

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