Fenerbahçe'de Göztepe hazırlıkları! Garry Rodrigues yine çalışmaya katılmadı...

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Kondisyon ve şut çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Sarı-lacivertli takımda Garry Rodrigues, kasık ağrısı şikayeti nedeniyle antrenmana katılmadı. Gökhan Gönül ile Diego Perotti ise düz koşuyla idmanı tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-lacivertli kafile, yarın akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e hareket edecek.

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