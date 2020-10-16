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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 11:53 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Göztepe hazırlıkları! Garry Rodrigues yine çalışmaya katılmadı...

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Fenerbahçe'de Göztepe hazırlıkları! Garry Rodrigues yine çalışmaya katılmadı...
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Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Kondisyon ve şut çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

İlhan Palut: Fenerbahçe'yi yenecek güçteyizSüper Lig'de milli aranın ardından 18 Ekim Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, rakiplerini yenecek güçte olduklarını söyledi.
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Sarı-lacivertli takımda Garry Rodrigues, kasık ağrısı şikayeti nedeniyle antrenmana katılmadı. Gökhan Gönül ile Diego Perotti ise düz koşuyla idmanı tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-lacivertli kafile, yarın akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e hareket edecek.

 

Fenerbahçede Göztepe hazırlıkları Garry Rodrigues yine çalışmaya katılmadı...

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