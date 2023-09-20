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Fenerbahçe'de gözler Avrupa golcülerinde

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#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Konferans Ligi
Fenerbahçede gözler Avrupa golcülerinde
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 07:00

UEFA Konferans Ligi’nde maç başı 3.5 gol ortalaması yakaladılar. Sarı lacivertlilerin, yarın Nordsjaelland ile yapacağı maçta en büyük kozu forvetler olacak. Eleme turlarında 6’şar gole katkı yapan İrfan Can ve Szymanski ile 5’er golde payları olan Tadic ve Dzeko, skor üretiminde öne çıkan isimler oldular.

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UEFA Konferans Ligi elemelerinde Zimbru, Maribor ve Twente ile oynadığı 6 maçın hepsini kazanırken, rakip kalelere 21 gol atıp sadece 2 gol yiyen Fenerbahçe, H Grubu’ndaki mücadelesine yarın Nordsjaelland sınavıyla start verecek. Danimarka temsilcisiyle Ülker Stadı’nda yapılacak karşılaşması öncesi sarı lacivertlilerin en önemli kozu, forvet oyuncuları olacak.

iRFAN, SZYMANSKi, TADiC VE DZEKO PARLADI 

Konferans Ligi’nde maç başına 3.5 gol ortalamasına ulaşan Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ve yeni transfer Sebastian Szymanski, skora en çok katkı yapan isimler olarak öne çıktılar. Toplamda 6’şar golde imzaları olan iki oyuncudan İrfan Can 4 gol, 2 asist, Szymanski de 3 gol, 3 asist üretti. Dusan Tadic (4 gol, 1 asist) ve Edin Dzeko da (2 gol, 3 asist) 5’er gole direkt katkıda bulundu.

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#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Konferans Ligi

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