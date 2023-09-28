Fenerbahçe'de golle tanışan Djiku'dan Szymanski'ye övgü

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Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Başakşehir'i 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Sebastian Szymanski ve Ferdi Kadıoğlu maçı değerlendirdi.

DJIKU: ÇOK MUTLUYUM

Fenerbahçe ile ilk gol sevincini yaşayan Djiku; "Çok mutluyum, Fenerbahçe'de ilk golümü attım. Maça iyi başladık. Antrenmanlarda şut idmanlarına katılıyorum, güzel goller atabiliyorum. Takım olarak iyiydik. En iyi performansımız bu maçtaydı. Başakşehir'e zorluklar yaşattık. Gollerden sonra maçı kontrol ettik. Herkes çok mutlu takımda. Taraftar harikaydı. Bu şekilde yola devam etmek istiyoruz. Sebastian Szymanski'nin bu gollerine alışığız. Sol ayağı çok iyi. Çok güzeller atıyor. Bizler açısından sürpriz değil. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyor ve karşılığını alıyor." dedi.

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SZYMANSKI: HARİKA BİR 3 PUAN

İki golle maçın yıldızı olan Szymanski; "Alexander Djiku'nun birçok böyle şutuna şahit oldum. Golü benim için sürpriz olmadı. Kendisini kutluyorum. Maça evimizde oynadığımız hissettirerek başlamalıydık. Kolay oynama imkanı vermedik ve 30 dakikada goller bulduk. Harika 3 puan kazandık. Atmosfer harikaydı. Çok mutluyuz. Bu şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

FERDİ KADIOĞLU: 13'TE 13 YAPTIK!

Yıldız sağ bek Ferdi Kadıoğlu ise; "Harika bir galibiyet oldu. Evimizdeki son Antalyaspor maçında istediğimiz gibi başlamadık. Başakşehir maçı öncesi daha iyi başlamamız gerektiğini konuştuk. 13'te 13 oldu. Harika başlangıç. Rizespor maçını da kazanmak istiyoruz. Ne kadar çok koşarsam, Fenerbahçe'ye o kadar çok yardım ederim. Takımda harika atmosfer, çok fazla iyi oyuncu var. Güzel bir ruh var. Bu şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.