MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürdü! Mesut Özil...
GeriFutbol Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürdü! Mesut Özil...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 12.03.2021 - 18:57 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürdü! Mesut Özil...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürdü! Mesut Özil...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanda çift kale maç yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan oyunculardan Sadık Çiftpınar ile Sinan Gümüş bireysel çalıştı, Mesut Özil'in ise tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi