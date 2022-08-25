Fenerbahçe'de gecenin kahramanları İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek'ten açıklamalar

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Austria Wien'i 4-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalan Fenerbahçe'de golleri atan futbolcular İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek mücadeleyi değerlendirdi.

İrfan Can Kahveci: Golleri oğluma armağan ediyorum

Böyle bir oyun kendimden bekliyordum. Çok çalışıyorum. Bazen şanssızlıklar olabiliyor, ben de üzülüyorum bunlara. Bugün için mutluyum. Çok mutluyum. İnsanın en mutlu şey her şeyden önemlisi çocuğu. Eve gidince her şeyi unutuyorum. Oğluma armağan ediyorum 2 golü.

İsmail Yüksek: Hayatımın en güzel günlerinden

Hayatımın en güzel günlerinden biri. Unutamayacağım günlerden biri. İlk golümü atmak bu akşam nasip oldu. Futbol kolektif bir oyun, mükemmel bir oyun oynadık. Çok formdayız, inşallah sonu güzel olsun. En önemlisi o.

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Mert Hakan Yandaş: Bu sezon çok önemli

İrfan'a hem selam söyledim hem de kimin golü daha güzel diye bi yarışma olsun istedim. Kalecimiz İrfan Can Eğribayat da oyuna girmeden böyle bir gol atmamı istedi. İnşallah bu sene hedeflediğimiz şeylere ulaşabiliriz. Takımdaki en ufağından en yaşlısına kadar başarıyı çok istiyoruz. İnşallah herkesi mutlu ederiz.

Hocamız herkesi kullanıyor. Bunu görünce herkes de işin içinde kalmaya çalışıyor. Bu sezon camiamız ve bizim için çok önemli. İsimler değil kulübümüz için hareket etmemiz gerekiyor. Bu bilinci herkese yayıyoruz. Hocamızın da herkese şans vermesi herkese güvendiğini gösteriyor ve bizim de daha çok çalışmamıza sebep oluyor.