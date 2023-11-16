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Fenerbahçe'de Fred ve Djiku gelişmesi! Bugünkü idmanda...

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Fred
Fenerbahçede Fred ve Djiku gelişmesi Bugünkü idmanda...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2023 22:29

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını başladı. Fred ve Djiku özel program dahilinde bireysel çalışmalar yaptı.

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Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, idmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

FRED VE DJIKU'DA SON DURUM

Sakatlıklarını atlatan oyunculardan Fred ve Djiku, kendileri için özel hazırlanan program dahilinde bireysel çalışmalar yaptı.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Fred

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